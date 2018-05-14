Барнаульцы исполнили в караоке любимые военные песни

9 мая на площади Сахарова издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник в честь Дня Победы. На сцене у Дворца зрелищ и спорта все желающие совершенно бесплатно исполнили любимые военные песни.
В этот день звучали "Журавли", "Темная ночь", "День Победы", "Пора в путь-дорогу" и другие известные композиции, напоминающие о великом подвиге наших соотечественников. У народного караоке выстроилась целая очередь - так вдохновились духом Великой Победы барнаульцы и гости города. Лучшие исполнители получили призы от ИСК "Союз". Здесь же прошла тематическая викторина о Великой Отечественной войне с призами от компании "Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова".
Кроме того, работали яркие праздничные фотозоны от компаний "Диво Алтая", ИСК "Союз" и "Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова", где барнаульцы могли сделать красочные фотографии на память.
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