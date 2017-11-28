Барнаульцы назвали "Дом.ru" компанией связи года.

Дом.ru работает в Барнауле с 2012 года и является лидером по количеству обслуживаемых пользователей интернета и платного ТВ. К сети "Дом.ru" подключено более 200 тысяч квартир, или почти 70% от их общего числа. Горожане могут смотреть 218 каналов цифрового телевидения и выходить в интернет на скорости до 200 мбит/с. Оператор организовал в городе сеть общедоступного Wi-Fi, которая насчитывает более 200 точек, в том числе в таких популярных местах отдыха, как ТРЦ "Арена", ТРЦ "Праздничный", кинотеатр "Pioneer cinema" и т.д.

Корпоративным клиентам доступны услуги облачной телефонии, видеонаблюдения, Wi-Fi, интернета и др.

Евгений Макагонов,

директор филиала "Дом.ru" в Барнауле:

Победа в премии "Народный знак качества" для нас большая радость и еще одно подтверждение того, что ключевой фигурой бизнеса является Клиент. Спасибо всем, кто принял участие в голосовании, поддержал нас и высоко оценил нашу работу. Интернет, ТВ и телефония уже давно стали услугами первой необходимости, мы делаем все, чтобы они стали максимально доступными и качественными. Мы стараемся смотреть на мир, глазами Клиентов, постоянно улучшая услуги и сервис.

Премия "Народный знак качества", в которой жители края могли сами оценить качество услуг и выбрать лучшие компании, проводилась в Барнауле впервые. Ее участниками стали около 200 компаний города и края, а голосование проходило в 17 номинациях. Организаторы планируют сделать премию ежегодной.

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