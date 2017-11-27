Барнаульцы отпраздновали начало снежного сезона

Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Праздник для всей семьи – "Первый снег". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Гостей ждал настоящий снежный ком веселых конкурсов, игр и подарков. Ребята вместе с родителями участвовали в соревнованиях по метанию снежков и валенок, создавали декоративные снежинки на мастер-классе от творческой мастерской "Светлица" и угощались сладостями от магазина SundukFunduk.

Кроме того, взрослые и дети могли сделать фотографии на память в красочных фотозонах от "Алтапресса" и партнеров праздника – компаний "Ростелеком" и "Алтайский бройлер". В зоне банка "Акцепт" работал бесплатный аквагрим, а "Школа скорочтения и развития памяти" провела игровой тренинг для ребятишек от 5 до 14 лет.

На праздник пришли сказочные герои "Холодного сердца" – Эльза, Анна и Олаф – и веселые ростовые куклы – Сковородовна и Цыпленок.

Радовали гостей и маленькие артистки из школы вокала "Мотив". Завершился праздник грандиозным бумажным шоу от Ольги Моруновой.