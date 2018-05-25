Барнаульцы пробегут со смыслом

27 мая в Барнауле пройдет VII Зелёный марафон "Бегущие сердца" от Сбербанка. Это не просто спортивный забег, цель мероприятия – помочь детям с ограниченными возможностями, поучаствовать в оформлении зон отдыха в парке "Лесная сказка". "Бежим со смыслом!" – так звучит девиз Зеленого марафона-2018.
В прошлом году участие в Зеленом марафоне приняли свыше пяти тысяч жителей Барнаула. Пробежать дистанцию могут все, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. У каждого, кто преодолеет дистанцию, будет возможность получить в подарок новый велосипед, а также другие подарки.
До официального старта забега на центральной сцене состоится торжественное открытие Зеленого марафона, прозвучат приветственные слова первых лиц города, а также известных спортсменов.
По традиции в рамках Зеленого марафона Сбербанк проводит социальные акции. В этом году в Барнауле в очередной раз пройдет фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья – "Крошка Фест". Как и в прошлом году, Зеленый марафон в Барнауле откроется программой для детей с ограниченными возможностями здоровья под девизом "Марафон без границ": ребят ждет яркая и удивительная программа от иллюзионистов, разминка, спец-забег, и конечно, марафонские подарки!
Многие барнаульцы уже прошли регистрацию для участия в марафоне на сайте проекта. Сделать это можно будет и на месте, в день забега, получив номер участника.
Партнерами проекта Зеленый марафон в Барнауле стали многие крупные компании. Информационные партнеры проекта: ГТРК "Алтай", ТВ "Катунь24", ТВ "Наши новости", газета "Вечерний Барнаул".
Справка
Зеленый марафон – ежегодное мероприятие. Сбербанк организует Зеленый марафон с 2012 года, первый забег провели в поддержку Олимпиады в Сочи. С каждым годом участие в марафоне принимает всё большее количество городов. В этом году Зеленый марафон охватит 56 российских городов, а также Казахстан и Республику Беларусь. Общее число марафонцев за все годы превысило цифру в 600 тысяч человек. Длина дистанции составляет 4,2 км (десятая часть марафонских 42 км).
09.00 – 11.30 - регистрация участников и получение нагрудных номеров
10.00 - 15.00 – работа интерактивных игровых площадок, выступление творческих и спортивных коллективов на сцене
09.15 - 09.45 – социальный проект "Марафон без границ"
11.30 – 11.45 – церемония открытия
12.00 - старт "Зеленого марафона 2018", забег для всех участников мероприятия
13.00 - награждение победителей забега
13.20 – розыгрыш призов
13.30 - 15.00 – детский творческий фестиваль "Крошка Фест"
Место проведения Зеленого марафона – Парк культуры и отдыха "Лесная сказка", Барнаул, ул. Энтузиастов, 10-а