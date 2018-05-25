Барнаульцы пробегут со смыслом

В прошлом году участие в Зеленом марафоне приняли свыше пяти тысяч жителей Барнаула. Пробежать дистанцию могут все, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. У каждого, кто преодолеет дистанцию, будет возможность получить в подарок новый велосипед, а также другие подарки.

До официального старта забега на центральной сцене состоится торжественное открытие Зеленого марафона, прозвучат приветственные слова первых лиц города, а также известных спортсменов.

По традиции в рамках Зеленого марафона Сбербанк проводит социальные акции. В этом году в Барнауле в очередной раз пройдет фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья – "Крошка Фест". Как и в прошлом году, Зеленый марафон в Барнауле откроется программой для детей с ограниченными возможностями здоровья под девизом "Марафон без границ": ребят ждет яркая и удивительная программа от иллюзионистов, разминка, спец-забег, и конечно, марафонские подарки!

Многие барнаульцы уже прошли регистрацию для участия в марафоне на сайте проекта. Сделать это можно будет и на месте, в день забега, получив номер участника.

Партнерами проекта Зеленый марафон в Барнауле стали многие крупные компании. Информационные партнеры проекта: ГТРК "Алтай", ТВ "Катунь24", ТВ "Наши новости", газета "Вечерний Барнаул".

Справка

Зеленый марафон – ежегодное мероприятие. Сбербанк организует Зеленый марафон с 2012 года, первый забег провели в поддержку Олимпиады в Сочи. С каждым годом участие в марафоне принимает всё большее количество городов. В этом году Зеленый марафон охватит 56 российских городов, а также Казахстан и Республику Беларусь. Общее число марафонцев за все годы превысило цифру в 600 тысяч человек. Длина дистанции составляет 4,2 км (десятая часть марафонских 42 км).

Программа Зеленого марафона 2018: 09.00 – 11.30 - регистрация участников и получение нагрудных номеров

10.00 - 15.00 – работа интерактивных игровых площадок, выступление творческих и спортивных коллективов на сцене

09.15 - 09.45 – социальный проект "Марафон без границ"

11.30 – 11.45 – церемония открытия

12.00 - старт "Зеленого марафона 2018", забег для всех участников мероприятия

13.00 - награждение победителей забега

13.20 – розыгрыш призов

13.30 - 15.00 – детский творческий фестиваль "Крошка Фест"

Место проведения Зеленого марафона – Парк культуры и отдыха "Лесная сказка", Барнаул, ул. Энтузиастов, 10-а