Барнаульцы с удовольствием отдавали новогодние елки на корм лошадям

В Барнауле собрали елки. Фото: https://vk.com/barneos22. В Барнауле собрали елки. Фото: https://vk.com/barneos22. В Барнауле собрали елки. Фото: https://vk.com/barneos22. В Барнауле собрали елки. Фото: https://vk.com/barneos22. В Барнауле собрали елки. Фото: https://vk.com/barneos22. В Барнауле собрали елки. Фото: https://vk.com/barneos22. В Барнауле собрали елки. Фото: https://vk.com/barneos22. В Барнауле собрали елки. Фото: https://vk.com/barneos22. В Барнауле собрали елки. Фото: https://vk.com/barneos22.

По словам организаторов, горожане активно поддержали идею. Кто-то приносил одну елочку, а кто-то сразу несколько - свою, елку соседа, елку из двора. Были и те, кто приезжал к точке сбора по несколько раз. Один участник попросил подождать, когда волонтеры уже загрузили машину, сбегал домой и принес свою елочку.



"Люди, спасибо вам, мы очень рады такому отклику! Спасибо тем, кто не побоялся мороза и пришел с елочкой к нам!" - благодарят участников волонтеры.



За два часа удалось собрать более 160 деревьев. Еще часть собрали сами волонтеры по дворам. Также к организаторам обратились предприниматели, которые отдали нереализованные елки бесплатно. В числе участников акции была и управляющая компания, работники которой собрали 20 елок.



Елки поделили и отвезли адресатам. "Лошадки уже передают привет и благодарят!" - добавляют организаторы.