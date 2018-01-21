Барнаульцы с удовольствием отдавали новогодние елки на корм лошадям

20 января на трех точках Барнаула прошла акция по сбору живых елок "Елка, палки, пять бизонов". Жителям города предлагалось сдать ненужную после празднования Нового года ель. Удалось собрать около 200 деревьев, сообщает сообщество Barnaul22. Затем деревья отправили на подкормку лошадям ипподрома и конного клуба.
По словам организаторов, горожане активно поддержали идею. Кто-то приносил одну елочку, а кто-то сразу несколько - свою, елку соседа, елку из двора. Были и те, кто приезжал к точке сбора по несколько раз. Один участник попросил подождать, когда волонтеры уже загрузили машину, сбегал домой и принес свою елочку.
"Люди, спасибо вам, мы очень рады такому отклику! Спасибо тем, кто не побоялся мороза и пришел с елочкой к нам!" - благодарят участников волонтеры.
За два часа удалось собрать более 160 деревьев. Еще часть собрали сами волонтеры по дворам. Также к организаторам обратились предприниматели, которые отдали нереализованные елки бесплатно. В числе участников акции была и управляющая компания, работники которой собрали 20 елок.
Елки поделили и отвезли адресатам. "Лошадки уже передают привет и благодарят!" - добавляют организаторы.
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