Барнаульцы ужасаются сквозным дырам на Старом мосту

Старый мост. Пешеходная зона. Фото: Vovan Fly, vk.com/barneos22. Старый мост. Пешеходная зона. Фото: Vovan Fly, vk.com/barneos22. Старый мост. Пешеходная зона. Фото: Vovan Fly, vk.com/barneos22.

С 2013 года на Старом мосту в Барнауле закрыто пешеходное движение. С тех пор тротуар находится в плачевном состоянии. На мосту висит соответствующая табличка о запрете, правда, уже на выходе с моста, в сторону Новоалтайска.