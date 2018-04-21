Барнаульцы ужасаются сквозным дырам на Старом мосту

Сообщество Barnaul 22 опубликовало фотографии, сделанные на Старом мосту. Один из подписчиков прислал снимки пешеходной зоны, на которых видны сквозные дыры в остатках асфальта.
Старый мост. Пешеходная зона. Фото: Vovan Fly, vk.com/barneos22.
Старый мост. Пешеходная зона. Фото: Vovan Fly, vk.com/barneos22.
Старый мост. Пешеходная зона. Фото: Vovan Fly, vk.com/barneos22.
С 2013 года на Старом мосту в Барнауле закрыто пешеходное движение. С тех пор тротуар находится в плачевном состоянии. На мосту висит соответствующая табличка о запрете, правда, уже на выходе с моста, в сторону Новоалтайска.
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