Бедарев: Рубцовчане сегодня делают серьезный выбор

— Рубцовчане сегодня делают серьезный выбор — определяются, кому из кандидатов в президенты отдать свой голос. Я, как житель города, тоже сходил на избирательный участок. Ситуация на моем участке оцениваю, как рабочую и позитивную. Отмечу, что в целом выборы в городе проходят ровно, спокойно.