Бедарев: Рубцовчане сегодня делают серьезный выбор

Известный рубцовчанин прокомментировал ход выборов в городе.
18 марта ровно в 8:00 в Рубцовске начали работу 55 избирательных участков. 18 марта Россия выбирает Президента страны. Горожане начали активно голосовать уже с первых минут работы участковых избирательных комиссий.
Александр Бедарев,
генеральный директор компании "Мельник":
— Рубцовчане сегодня делают серьезный выбор — определяются, кому из кандидатов в президенты отдать свой голос. Я, как житель города, тоже сходил на избирательный участок. Ситуация на моем участке оцениваю, как рабочую и позитивную. Отмечу, что в целом выборы в городе проходят ровно, спокойно.
Также сегодня в Рубцовске проходило голосование в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Здесь выбирали 13 общественно значимых территорий. Один из участков для голосования расположился в настоящем шатре.
Уважаемые читатели! В связи в выборами президента и так называемым "днем тишины" на сайте altapress.ru с 0.00 17 марта до 5.00 19 марта (время барнаульское) система комментирования отключена.