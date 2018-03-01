Белокуриха на 8 Марта: список развлечений для отдыхающих

Если вы отдыхаете с детьми

Для семейного отдыха подходят спокойные уютные места. В курортной зоне Белокурихи по этой части выделяется несколько санаториев.

"Родник Алтая". Здесь есть детские комнаты для ребятишек любого возраста, бэби-холл и мульт-холл, спортивные залы и интеллектуально-развивающие программы, кружки по интересам. По вечерам для детей устраивают интересные дискотеки, шоу фокусников или ученых.

Санаторий предлагает специальное меню, оздоровительные программы и массу развлечений для маленьких гостей. Ребенка можно спокойно оставить с профессиональным воспитателем или аниматорами Родничком и Капелькой.

"Россия". Признанный лидер курортного отдыха в Белокурихе. Считается лучшей семейной здравницей.

В этом санатории дети отдыхают по-настоящему активно. Для развлечения маленьких курортников работают каток, горки и специальные лыжные трассы для начинающих.

В здании санатория детям тоже будет чем заняться. Здесь есть городки игровой площадки, сухой бассейн, лабиринт, уютные игровые комнаты, приветливые воспитатели. Более того, в санатории каждый день проходят увлекательные мастер-классы, занятия, программы анимации. "Алтай–West". Гостеприимная здравница с клубом, караоке и детским городком. У этого санатория обширная территория, где дети могут от души порезвиться на свежем воздухе.

Питание, проживание, экскурсии на озера и даже поездки по предгорьям – в санатории "Алтай–West" отдых с детьми продуман до мелочей.

А для любителей семейного эко-отдыха открыт загородный корпус санатория, парк-отель "Алтай-Green".

Оздоравливаться

Белокуриха полна санаториями и здравницами, которые балуют бальнеологическими процедурами с использованием термальных вод и грязей соленых озер Алтая.

Помимо этого, в Белокурихе применяют гирудо-, спелео-, фитотерапию и пантолечение. Причем зима – это период, когда целебный морозный воздух стимулирует иммунитет и закаляет дыхательные пути.

Кататься на лыжах и сноубордах

Белокуриха зимой – это непременные катания с заснеженных гор. Горы Церковка и Яковка привлекает тех, кто не боится зимней стужи. С декабря по март для вас работают: снежная пушка, ратрак, бугельный и кресельный подъемники, трассы различного уровня сложности. В санаториях можно взять напрокат снаряжение или пройти курс обучения с инструктором.

Мы составили список санаториев, где можно покататься в Белокурихе зимой.

В гостинице "Лесная сказка". Не так давно здесь открылся новый горнолыжный комплекс. Гостиница расположена в 9 км от санатория "Россия", однако атмосфера здесь иная: неспешная, умиротворяющая, насыщенная энергетикой Алтайских гор. Неподалеку, на берегу таежного озера, для любителей катания есть ресторан и уютные беседки – в них можно согреться и восстановить силы.

"Беловодье". Курортный отель предлагает провести время на горнолыжной базе "Яковка". Три трассы на одноименной горе дольше других сохраняют естественный снежный покров, так что катания здесь длятся до середины апреля. Длина склона – 350 м., а перепад высот достигает 200 м.

Проживающим здесь доступна инфраструктура курорта: подъемники, коттеджи, бары и рестораны, баня и другие плоды цивилизации.

"Центросоюз". Собственный горнолыжный комплекс здравницы "Даниловка" гарантирует незабываемые впечатления от зимнего отдыха. И опытным спортсменам, и новичкам, и даже детям будет чем заняться в Даниловке: комплекс разделен на зоны для обучения и трассы для горнолыжников с опытом.

Инфраструктура комплекса не даст отдыхающим проголодаться и замерзнуть: кафе, сауна и комфортабельный отель подарят отдых после нешуточных физических нагрузок.

Гулять по заснеженным просторам

Рядом с крупными санаториями в Белокурихе заливают катки и устанавливают горки, украшенные чудесными ледяными фигурами. В нескольких шагах от любой здравницы находятся терренкуры. Маршрут для лечебной ходьбы – отдельное наслаждение, ведь он идет через заснеженный хвойный бор, по гористой местности.

Санатории организуют экскурсии к местным достопримечательностям: например, к Лебединому озеру, куда зимой прилетают дикие птицы.

Кататься на санях-"ватрушках", конях и снегоходах

Те, кому лыжи и сноуборд кажутся слишком экстремальными, а пешие прогулки - скучными, выбирают себе другие развлечения: снегоход, смирную лошадку или резиновый "пончик". Хотите попробовать тюбинг и конные прогулки? Следующие здравницы станут вашими помощниками.

"Эдельвейс" и "Аврора". В шаговой доступности от здравниц – горнолыжный комплекс, трассы которого подходят для любителей экстремального отдыха и для катаний на надувных санях (тюбинга).

На трассах работает кресельный подъемник, поэтому вы не устанете и успеете полюбоваться видами окрестностей.

"Катунь". Санаторий стоит на берегу речки Белокурихи в глубине курортной зоны. Любимое развлечение гостей этого санатория – конные прогулки на природе.

Общение с четвероногим другом снимает стресс и дает возможность не спеша полюбоваться природой Алтая. А для тех, кто неуверенно чувствует себя в седле, в санатории работают инструкторы – они обучат желающих азам верховой езды.

Париться в бане

Активные прогулки и развлечения на зимнем воздухе особенно приятны, когда предвкушаешь их замечательный "противовес": прогревающие бани и хаммамы с их целебным паром.

Банные комплексы и программы СПА есть в санаториях: "Белокуриха," "Беловодье" и "Россия" с ее Wellness-центром TerraSPA. Русская баня, турецкий хамам, финская сауна, "джакузи", бассейны с прохладной водой – выбирайте, каким будет завершение насыщенного зимнего дня.

Однако и это еще не все богатства зимней Белокурихи! Зубры "Парка ледникового периода", оленята "Сибирского подворья", канатная дорога и горный серпантин "Белокурихи-2", ручные бурундучки в лесу, всевозможные клубные развлечения от концертов до боулинга… Словом, если вы хотите провести зиму с русским размахом – приезжайте, не пожалеете!

Приходите на наш сайт! Мы ответим на все вопросы об отдыхе в Белокурихе и поможем определиться с выбором.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА.