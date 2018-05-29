Бесплатные мастер-классы по рисованию, лекции и концерт ждут барнаульцев на этой неделе

Проекта #Культурныесезоны, реализуемый галереей Нагорная, при поддержке Сибирской генерирующей компании продолжает свой весенний сезон.
- вторник (29.05) в 18.30- мастер-класс по рисованию для детей и взрослых
- среда в (30.05) в 18.30 – лекция "Мир сказки в творчестве русских художников - Виктора Васнецова и Билибина".
- четверг (31.05) в 18.30 - мастер-классы по рисованию для детей и взрослых
- пятница (01.06) в 19.00 - творческое событие: перфоманс на стыке музыки/живописи/поэзии
- суббота (02.06) в 13.00 - лекция. След языка в русской культуре. Слово и дело: правило успешной коммуникации
- воскресенье (03.06) в 13.00 - мастер-класс по рисованию для взрослых и детей
- каждый день с 10.00 до 20.00 - выставка "Русские художники 50-60 годов. Шедевры коллекций"
Вход на все мероприятия - свободный, предварительная регистрация не обязательна, но очень желательна (предварительная регистрация даст нам возможность организаторам юыть уверенными, что материалов хватит на всех).
- написав или позвонив по телефону: 8-963-578-11-78
- написав на почту nagornayart@gmail.com
Участие в лекциях и мастер-классах бесплатное.
- Адрес: ул. Аванесова, 30
- Телефон для справок: 8-963-578-11-78
- Инстаграм проект: cultseasons
Проект реализуется при поддержке Сибирской генерирующей компании.
#Культурныесезоны– открытый образовательный проект: выставки, лекции, открытые мастер-классы и другие яркие культурные события, которые научат понимать искусство и сделают его ближе. Проект рассчитан на 4 сезона. В весеннем сезоне организаторы привезли в Барнаул работы выдающихся российских художников 50-60 годов из художественной коллекции Шипуновского краеведческого музея.
На выставку в галерею "Нагорная" (именно в этой галерее будут проходить все мероприятия проекта) были отобраны лучшие работы Заслуженных и Народных художников России, создававших свои произведения в 1950 – 1970-е годы. Это, в основном, крупные жанровые композиции, так называемого, социального заказа, портреты людей труда, творчества, выполненные с большим мастерством и на высочайшем профессиональном уровне.
Имена художников, произведения которых вошли в уникальную экспозицию, составляют золотой фонд российского искусства.
Помимо выставки организаторы подготовили насыщенную программу.
Каждая неделя #культурныхсезонов (продлятся они до 17 июня) будет наполнена событиями следите за новостями Инстаграм проекта: cultseasons и в группе "Вконтакте"
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