Бесплатные мастер-классы по рисованию, лекции и концерт ждут барнаульцев на этой неделе

С 28 мая по 3 июня организаторы проекта готовят для барнаульцев бесплатные мастер-классы по рисованию, лекции по искусству и культуре речи и театрально-музыкальный перфоманс: вторник (29.05) в 18.30- мастер-класс по рисованию для детей и взрослых

среда в (30.05) в 18.30 – лекция "Мир сказки в творчестве русских художников - Виктора Васнецова и Билибина".

четверг (31.05) в 18.30 - мастер-классы по рисованию для детей и взрослых

пятница (01.06) в 19.00 - творческое событие: перфоманс на стыке музыки/живописи/поэзии

суббота (02.06) в 13.00 - лекция. След языка в русской культуре. Слово и дело: правило успешной коммуникации

воскресенье (03.06) в 13.00 - мастер-класс по рисованию для взрослых и детей

каждый день с 10.00 до 20.00 - выставка "Русские художники 50-60 годов. Шедевры коллекций"

Вход на все мероприятия - свободный, предварительная регистрация не обязательна, но очень желательна (предварительная регистрация даст нам возможность организаторам юыть уверенными, что материалов хватит на всех).

Зарегистрироваться можно: написав или позвонив по телефону: 8-963-578-11-78 написав на почту nagornayart@gmail.com Участие в лекциях и мастер-классах бесплатное.

Место проведения всех мероприятий галерея Нагорная Адрес: ул. Аванесова, 30

Телефон для справок: 8-963-578-11-78

Инстаграм проект: cultseasons Проект реализуется при поддержке Сибирской генерирующей компании.

#Культурныесезоны– открытый образовательный проект: выставки, лекции, открытые мастер-классы и другие яркие культурные события, которые научат понимать искусство и сделают его ближе. Проект рассчитан на 4 сезона. В весеннем сезоне организаторы привезли в Барнаул работы выдающихся российских художников 50-60 годов из художественной коллекции Шипуновского краеведческого музея.

На выставку в галерею "Нагорная" (именно в этой галерее будут проходить все мероприятия проекта) были отобраны лучшие работы Заслуженных и Народных художников России, создававших свои произведения в 1950 – 1970-е годы. Это, в основном, крупные жанровые композиции, так называемого, социального заказа, портреты людей труда, творчества, выполненные с большим мастерством и на высочайшем профессиональном уровне.

Имена художников, произведения которых вошли в уникальную экспозицию, составляют золотой фонд российского искусства.

Помимо выставки организаторы подготовили насыщенную программу.

Каждая неделя #культурныхсезонов (продлятся они до 17 июня) будет наполнена событиями следите за новостями Инстаграм проекта: cultseasons и в группе "Вконтакте"