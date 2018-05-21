Бесплатные мастер-классы по рисованию, лекции об искусстве и культуре речи, театральные постановки ждут барнаульцев

19 мая, в "Ночь музеев" в барнаульской галерее "Нагорная" объявили о старте проекта #Культурныесезоны.
#Культурныесезоны – это открытый образовательный проект: выставки, лекции, открытые мастер-классы и другие яркие культурные события, которые научат понимать искусство и сделают его ближе.
Проект рассчитан на четыре сезона.
В весеннем сезоне организаторы привезли в Барнаул работы выдающихся российских художников 50–60-х годов из художественной коллекции Шипуновского краеведческого музея.
На выставку в галерею "Нагорная" (именно в этой галерее будут проходить все мероприятия проекта) были отобраны лучшие работы заслуженных и народных художников России, создававших свои произведения в 1950–1970-е годы. Это в основном крупные жанровые композиции так называемого социального заказа, портреты людей труда, творчества, выполненные с большим мастерством и на высочайшем профессиональном уровне.
Имена художников, произведения которых вошли в уникальную экспозицию, составляют золотой фонд российского искусства.
Помимо выставки организаторы подготовили насыщенную программу.
- вторник (22.05) в 18.30 – мастер-классы по рисованию для детей и взрослых;
- среда (23.05) в 18.30 – лекция "Мир сказки в творчестве русских художников – Виктора Васнецова и Билибина";
- четверг (24.05) в 18.30 – мастер-классы по рисованию для детей и взрослых;
- пятница (25.05) в 18.30 – секретное событие (о нем расскажем позднее);
- суббота (26.05) в 13.00 – мастер-класс по рисованию для детей и взрослых;
- суббота (26.05) в 13.00 – лекция "След языка в русской культуре. Русский со словарем: жить по правилам";
- воскресенье (27.05) в 13.00 – мастер-класс по рисованию для взрослых и детей;
- воскресенье (27.05) в 15.00 – лекция об искусстве.
- Вход на все мероприятия свободный.
- Участие в лекциях и мастер-классах бесплатное.
- заходите на наш сайт cultseasons.com и подписывайтесь на наш инстаграм @cultseasons.
- задавайте вопросы, уточняйте расписание по телефонам: 8-963-578-11-78, 8-913-216-92-98.
- Адрес: ул. Аванесова, 20
- Инстаграм: @nagornayagallery
Проект реализуется при поддержке Сибирской генерирующей компании
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