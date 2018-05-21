Бесплатные мастер-классы по рисованию, лекции об искусстве и культуре речи, театральные постановки ждут барнаульцев

#Культурныесезоны – это открытый образовательный проект: выставки, лекции, открытые мастер-классы и другие яркие культурные события, которые научат понимать искусство и сделают его ближе.

Проект рассчитан на четыре сезона.

В весеннем сезоне организаторы привезли в Барнаул работы выдающихся российских художников 50–60-х годов из художественной коллекции Шипуновского краеведческого музея.

На выставку в галерею "Нагорная" (именно в этой галерее будут проходить все мероприятия проекта) были отобраны лучшие работы заслуженных и народных художников России, создававших свои произведения в 1950–1970-е годы. Это в основном крупные жанровые композиции так называемого социального заказа, портреты людей труда, творчества, выполненные с большим мастерством и на высочайшем профессиональном уровне.

Имена художников, произведения которых вошли в уникальную экспозицию, составляют золотой фонд российского искусства.

Помимо выставки организаторы подготовили насыщенную программу.

Каждая неделя #культурныхсезонов (продлятся они до 17 июня) будет наполнена событиями. Например, на этой неделе (21 мая – 26 мая) нас ожидает: вторник (22.05) в 18.30 – мастер-классы по рисованию для детей и взрослых;

среда (23.05) в 18.30 – лекция "Мир сказки в творчестве русских художников – Виктора Васнецова и Билибина";

четверг (24.05) в 18.30 – мастер-классы по рисованию для детей и взрослых;

пятница (25.05) в 18.30 – секретное событие (о нем расскажем позднее);

суббота (26.05) в 13.00 – мастер-класс по рисованию для детей и взрослых;

суббота (26.05) в 13.00 – лекция "След языка в русской культуре. Русский со словарем: жить по правилам";

воскресенье (27.05) в 13.00 – мастер-класс по рисованию для взрослых и детей;

воскресенье (27.05) в 15.00 – лекция об искусстве.

Каждый день с 10.00 до 20.00 — выставка "Русские художники 50-60-х годов. Шедевры коллекций" Вход на все мероприятия свободный.

Участие в лекциях и мастер-классах бесплатное.

Чтобы больше узнать о проекте, не пропустить его новости и принять участие в событиях: заходите на наш сайт cultseasons.com и подписывайтесь на наш инстаграм @cultseasons.

задавайте вопросы, уточняйте расписание по телефонам: 8-963-578-11-78, 8-913-216-92-98.

Галерея Нагорная Адрес: ул. Аванесова, 20

Инстаграм: @nagornayagallery

Проект реализуется при поддержке Сибирской генерирующей компании