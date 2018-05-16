Бежим вместе! Зеленый марафон от Сбербанка приглашает участников

Зеленый марафон – ежегодное мероприятие. Первый такой забег Сбербанк организовал в 2012 году, в поддержку Олимпийских игр в Сочи. Марафон этого года станет уже седьмым. За всё время в нем поучаствовали свыше 500 тысяч человек.

Максим Волков,

управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

— Зеленый марафон" по праву стал ярким событием для нашего города. Каждый год по всей стране и за её пределами Сбербанк объединяет любителей спорта и здорового образа жизни на одном большом семейном празднике. Приглашаю жителей и гостей города провести выходной вместе со Сбербанком!.

География Зеленого марафона год от года всё шире. В предстоящем будут участвовать 56 городов России. В Сибири к Новосибирску, Томску, Кемерову, Красноярску, Барнаулу и Абакану впервые присоединился Новокузнецк.

Пробежать в последнее воскресенье мая 4,2 км стало доброй традицией. Дистанция – символическая, десятая часть марафонской. Ограничений для участников нет ни по возрасту, ни по подготовке. Бегут все: взрослые и дети, дедушки и бабушки.

Зеленый марафон – всегда больше, чем просто спортивное мероприятие. Это настоящий семейный праздник, большой фестиваль с конкурсами, играми, мастер-классами, концертом и подарками. В Барнауле в очередной раз пройдет фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья — "Крошка Фест". Как и в прошлом году, Зеленый марафон откроется программой для детей с ограниченными возможностями здоровья под девизом "Марафон без границ": ребят ждет яркая и удивительная программа от иллюзионистов, разминка, спец-забег и, кончено, марафонские подарки!

В Барнауле Зеленый марафон пройдет в парке культуры и отдыха "Лесная сказка", ул. Энтузиастов, 10-а, начало регистрации в 9.00, старт забега в 12.00.

Всё, что нужно для участия – удобные кроссовки, хорошее настроение и предварительная регистрация на сайте. Присоединяйтесь!

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