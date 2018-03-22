Бийские энергетики намерены ужесточить меры воздействия на недобросовестных потребителей

С начала месяца уведомления об отключении подачи горячей воды поступили 34 абонентам компании Бийскэнерго – подразделения Сибирской генерирующей компании в городе Бийске. В результате 8 потребителей уже погасили имеющуюся задолженность.
В отношении других абонентов энергетики совместно с управляющими организациями в марте месяце стали активно применять меры оперативного характера - приостанавливать оказание коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
Отметим, сегодня законодательство - пункт 119 "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 - дает право исполнителю коммунальных услуг производить отключение горячей воды в квартирах должников в случаях, если абоненты не производили оплату за оказанные услуги в течение трех месяцев, а также не стремились погасить накопленную задолженность в течение 20 дней с момента получения официального уведомления.
В компании пояснили, что ограничительные меры, в первую очередь, коснутся абонентов, не желающих решать вопрос погашения задолженности после официального предупреждения об отключении. В большинстве своем это люди со стабильным доходом и низкой платежной дисциплиной.
Дмитрий Корнеев,
начальник теплосбытового подразделения СГК в Бийске:
- Как правило, данная категория граждан имеет задолженность как перед энергетиками, так и перед другими организациями, оказывающими коммунальные услуги. Мы видим заинтересованность со стороны отдельных управляющих компаний и ТСЖ в принятии совместных мер по отношению к злостным неплательщикам и призываем все управляющие организации города активнее сотрудничать в этом направлении.
Для оповещения должника о намерениях применить ограничительные меры энергетики используют несколько форм: письменное уведомление с персональным вручением, сообщение по электронной почте, СМС-сообщение и информирование с помощью телефонного звонка с записью разговора. Данные формы правомерны и являются официальным поводом для дальнейших действий в отношении абонента.
Энергетики намерены увеличить количество отключений злостных неплательщиков, при этом возобновление предоставления услуг для данной категории граждан будет возможно только при условии полного погашения долга, уплаты пени и компенсации издержек управляющей организации, производящей повторное подключение абонента к системе ГВС.
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