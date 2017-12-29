"Билайн" дает рассрочку на покупку смартфонов Samsung Galaxy

Современные смартфоны Samsung станут прекрасным подарком к новому году. Они идеально подходят для долгих разговоров, прослушивания музыки и просмотра фильмов, создания красочных фото и видео и, конечно, для решения ежедневных бизнес-задач.

Например, смартфон Galaxy J5 станет прекрасным подарком для молодых и активных пользователей, благодаря своему яркому sAMOLED экрану, стильному и прочному металлическому корпусу и двум 13- мегапиксельным камерам для создания идеальных фотоснимков.

Всего в акции участвуют более 30 моделей Samsung Galaxy, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте beeline.ru.

Акция "Смартфоны Samsung Galaxy в рассрочку без переплаты" поддерживает постоянно растущий спрос пользователей на услуги кредитования и рассрочки. Смартфоны Samsung занимают лидирующие позиции в структуре покупок, совершенных в рассрочку. За 9 месяцев 2017 года общие продажи смартфонов Samsung в фирменных салонах "Билайн" увеличились почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

*Galaxy J5 — Гэлэкси Джей 5. Организатор акции и продавец — ПАО "ВымпелКом" (РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636). Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции. Количество товара ограничено. Акция действует с 01.12.2017 по 07.01.2018 в офисах продаж "Билайн". Информацию о возможности и условиях приобретения товара в кредит, а также о перечне участвующего оборудования, его стоимости, наличии, стоимости кредитных продуктов и банках-партнерах уточняйте в офисах продаж "Билайн" и на beeline.ru. Кредит предоставляется ООО "ХКФ Банк", лиц. ЦБ №316 от 15.03.2012. Кредит предоставляется в рублях на сумму от 2000 до 120 000 руб., срок кредита — 12 месяцев, первый взнос — 0% от стоимости товара, процентная ставка — 19,53% годовых. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет скидки продавца в размере 10% от стоимости товара, которая компенсирует сумму процентов за использование кредита в течение срока кредита. Условие — исполнение заемщиком кредитного договора. Все цены указаны с учетом НДС. Указан приблизительный минимальный размер платежа по кредиту в рамках предложения. Предложение действительно только при покупке смартфонов в салонах продаж "Билайн" на всей территории России, за исключением Республики Крым и города Севастополь.