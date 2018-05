"Билайн" превращает шаги в гигабайты мобильного интернета.

Теперь пользователи тарифов "ВСЁмоё!" могут менять не только минуты и SMS на гигабайты и наоборот, но и конвертировать количество пройденных шагов в дополнительный интернет-трафик.

Воспользоваться новой опцией тарифных планов "ВСЁмоё!" можно при подключении к акции "Гиги за шаги". Условия просты - совершая привычные действия, например, походы по магазинам или прогулки с друзьями, абоненты могут ежедневно получать дополнительные 100 МБ к своему пакету мобильного интернета. Для этого достаточно пройти 10 000 шагов и более в течение дня. Начисление интернет-трафика происходит на следующий день при условии положительного баланса счета. 100 бонусных МБ могут быть начислены только 1 раз в день.

Следить за количеством пройденных шагов участники смогут в приложении "Мой Билайн", которое агрегирует данные из приложений "Здоровье" на iPhone (iOS 9 и выше), а также Google Fit для Android (версии ОС 4 и выше), и затем ежедневно конвертирует шаги в мегабайты дополнительного трафика.

Ирина Лебедева,

вице-президент по маркетингу массового рынка ПАО "ВымпелКом":

— Запуск акции "Гиги за шаги" стал продолжением реализации стратегии "Билайн", направленной на предвидение и удовлетворение актуальных потребностей клиентов. С каждым годом в фитнес-залах, на спортивных площадках в парках и во дворах становится все больше людей. Ориентируясь на эти увлечения, в новом предложении мы совместили два ключевых тренда: возможность управлять своими услугами и стремление вести здоровый образ жизни. Для тех, кто уже ведет активный образ жизни, участие в акции – это прекрасная возможность получать реальную выгоду за привычные действия, а для тех, кто менее спортивен – приятный дополнительный стимул начать действовать. Уверены, что нашим клиентам понравится как просто можно превратить пройденные шаги в интернет-трафик, а полученные результаты и польза для здоровья сделают их счастливыми.

Так, при создании линейки "ВСЁмоё!", которая была представлена в марте этого года, были проанализированы и учтены актуальные тренды рынка мобильной связи, одним из которых является кастомизация услуг.

Первые результаты запуска подтвердили, что "Билайн" выбрал правильный подход: самостоятельное управление тарифными планами востребовано абонентами. В течение двух месяцев к новой линейке подключилось более 4 млн клиентов, и порядка 37% пользователей совершили обмен интернет-трафика на голосовой.

При разработке акции "Гиги за шаги" в апреле 2018 года "Билайн" провел исследование среди абонентов, в рамках которого 42% владельцев смартфонов отметили, что регулярно занимаются физической активностью. Более 71% следят за показателями своих тренировок с помощью смартфонов, а 43% ставят план по количеству пройденных шагов в сутки.

Справка

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") входит в группу компаний VEON Ltd. VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.

Акция "Гиги за шаги" действует для физических лиц, обслуживающихся на одном из тарифов предоплатной системы расчётов линейки "ВСЁмоё!" с 29 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года на территории РФ, за исключением Чукотского АО, Республики Крым и г.Севастополь. Для участия в акции необходимо согласиться на сбор и обработку компанией ПАО "ВымпелКом" данных о шагах из указанных выше приложений. Организатор акции оставляет за собой право изменять условия начисления/расходования бонусов за шаги. Организатор акции ПАО "ВымпелКом" адрес: 127083, Москва, ул.Восьмого Марта, д.10, корп. 14, ОГРН 102770016663

Более подробная информация об акции доступна на сайте www.beeline.ru/gb-za-shagi

На учет данных по количеству шагов могут влиять индивидуальные технические особенности типов носимых фитнес-устройств и мобильных приложений, а также индивидуальные особенности участников Акции (длина шага, скорость передвижения и т.д.).