"Билайн" запускает новую версию сервиса "Билайн ТВ"

Современный интерфейс станет важнейшим отличием нового продукта, с помощью которого можно будет легко найти и не пропустить все самое интересное как на телевизионных каналах, так и в каталоге фильмов.

Первыми преимущества нового сервиса смогут оценить владельцы смартфонов и планшетов на базе Android .

В будущем сервис будет доступен владельцам телевизоров Smart TV Samsung и LG, пользователям смартфонов и планшетов на базе iOS и обновленных приставок Билайн ТВ

Новая версия продукта открывает доступ пользователям к более чем 200 телеканалам, включая все основные и тематические каналы, в том числе 42 телеканалам в формате HD. В отличие от предыдущей версии, обновленный сервис позволяет брать в аренду и совершать разовые покупки новинок кинопроката и любимых фильмов в максимальном формате Full HD от основных ведущих голливудских и российских студий, в том числе Walt Disney Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Sony Pictures Entertainment, "Централ Партнершип", "Vольgа", "Базелевс", "Парадиз".

Для тех, кто не хочет пропускать любимые передачи, доступна возможность их отложенного просмотра в течение трех дней, перемотка эфира, телепрограмма на неделю вперед, а при смене устройства просмотр можно продолжить с того места, на котором ранее он был приостановлен.

Директор по развитию медиа бизнеса ПАО "ВымпелКом" Мария Ситковская: "Билайн" непрерывно движется навстречу растущим потребностям клиентов, и запуск обновлённого ТВ-продукта на платформе Android это ещё один шаг в этом направлении. После реализации сервиса на других платформах мы планируем создать единую телевизионную экосистему, объединяющую различный пользовательский опыт".

Пользоваться продуктом могут абоненты любых операторов. В течение 14 дней всем новым пользователям будет предоставлен бесплатный доступ к 70 телеканалам пакета "Стартовый". Для мобильных абонентов "Билайн" трафик, сгенерированный в приложении на мобильных устройствах не будет тарифицироваться. Цена базового пакета составит всего 150 рублей в месяц с учетом НДС. Кроме этого пользователи смогут подключить до 9 дополнительных пакетов каналов, включая познавательные, детские и спортивные пакеты стоимостью от 149 рублей в месяц.

Подробнее о продукте и условиях подключения можно узнать на сайте beeline.tv.

Справка

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") входит в группу компаний VEON Ltd. VEON Ltd (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.

Операционные системы 4.3 и более поздние

Информация о ценах действительна на момент публикации