Битва пива и лимонада. В Барнауле выберут лучший напиток года

29 мая на базе АлтГТУ пройдет профессиональный дегустационный конкурс качества напитков, организованный в рамках VI фестиваля напитков "АлтайФест". Это "соревнование" проводится, чтобы определить лучшие напитки, производимые в Алтайском крае, а также для популяризации и продвижения на рынок высококачественной продукции, поддержки традиций в сочетании с новыми технологиями и творческим подходом к созданию новых сортов.
Для участия в дегустационном конкурсе качества напитков представили 39 образцов своей продукции 9 предприятий пивобезалкогольной отрасли Алтайского края:
- ОАО "Барнаульский пивоваренный завод",
- ООО "Бочкаревский пивоваренный завод",
- ООО "Красногорское",
- ООО "Родник Алтая",
- ЗАО "Волчихинский пивоваренный завод",
- ООО "Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский",
- ООО "Берг",
- ООО "Подсосновский пивоваренный завод",
- ООО "Медоведов".
Продукция будет оцениваться по таким номинациям, как "Пиво светлое", "Пиво темное", "Пиво безалкогольное", "Пиво пшеничное", "Крафтовое пиво", "Пивные напитки", "Напитки безалкогольные", "Напитки брожения", "Минеральные и питьевые воды". Главные критерии оценки: вкус, запах, цвет и степень газирования.
Лучшие напитки в каждой из номинаций будут награждены золотыми, серебряными, бронзовыми медалями. Также эксперты отметят особенно интересные образцы присуждением степени Гран-при.
В состав экспертной комиссии в этом году пошли одиннадцать специалистов пивобезалкогольной отрасли, среди которых представители кафедры "Технология бродильных производств и консервирования" Кемеровского государственного университета, технологи алтайских пивоваренных заводов и руководитель органа по сертификации систем ХАССП.
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