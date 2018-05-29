Битва пива и лимонада. В Барнауле выберут лучший напиток года

Для участия в дегустационном конкурсе качества напитков представили 39 образцов своей продукции 9 предприятий пивобезалкогольной отрасли Алтайского края:

ОАО "Барнаульский пивоваренный завод",

ООО "Бочкаревский пивоваренный завод",

ООО "Красногорское",

ООО "Родник Алтая",

ЗАО "Волчихинский пивоваренный завод",

ООО "Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский",

ООО "Берг",

ООО "Подсосновский пивоваренный завод",

ООО "Медоведов".

Продукция будет оцениваться по таким номинациям, как "Пиво светлое", "Пиво темное", "Пиво безалкогольное", "Пиво пшеничное", "Крафтовое пиво", "Пивные напитки", "Напитки безалкогольные", "Напитки брожения", "Минеральные и питьевые воды". Главные критерии оценки: вкус, запах, цвет и степень газирования.

Лучшие напитки в каждой из номинаций будут награждены золотыми, серебряными, бронзовыми медалями. Также эксперты отметят особенно интересные образцы присуждением степени Гран-при.

В состав экспертной комиссии в этом году пошли одиннадцать специалистов пивобезалкогольной отрасли, среди которых представители кафедры "Технология бродильных производств и консервирования" Кемеровского государственного университета, технологи алтайских пивоваренных заводов и руководитель органа по сертификации систем ХАССП.