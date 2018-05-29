Битва пива и лимонада. В Барнауле выберут лучший напиток года

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29 мая на базе АлтГТУ пройдет профессиональный дегустационный конкурс качества напитков, организованный в рамках VI фестиваля напитков "АлтайФест". Это "соревнование" проводится, чтобы определить лучшие напитки, производимые в Алтайском крае, а также для популяризации и продвижения на рынок высококачественной продукции, поддержки традиций в сочетании с новыми технологиями и творческим подходом к созданию новых сортов.

Профессиональная дегустация напитков местного производства. Барнаул, 2 июня 2016 года.
Профессиональная дегустация напитков местного производства. Барнаул, 2 июня 2016 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Для участия в дегустационном конкурсе качества напитков представили 39 образцов своей продукции 9 предприятий пивобезалкогольной отрасли Алтайского края:

  • ОАО "Барнаульский пивоваренный завод",
  • ООО "Бочкаревский пивоваренный завод",
  • ООО "Красногорское",
  • ООО "Родник Алтая",
  • ЗАО "Волчихинский пивоваренный завод",
  • ООО "Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский",
  • ООО "Берг",
  • ООО "Подсосновский пивоваренный завод",
  • ООО "Медоведов".

Продукция будет оцениваться по таким номинациям, как "Пиво светлое", "Пиво темное", "Пиво безалкогольное", "Пиво пшеничное", "Крафтовое пиво", "Пивные напитки", "Напитки безалкогольные", "Напитки брожения", "Минеральные и питьевые воды". Главные критерии оценки: вкус, запах, цвет и степень газирования.

Лучшие напитки в каждой из номинаций будут награждены золотыми, серебряными, бронзовыми медалями. Также эксперты отметят особенно интересные образцы присуждением степени Гран-при.

В состав экспертной комиссии в этом году пошли одиннадцать специалистов пивобезалкогольной отрасли, среди которых представители кафедры "Технология бродильных производств и консервирования" Кемеровского государственного университета, технологи алтайских пивоваренных заводов и руководитель органа по сертификации систем ХАССП.

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