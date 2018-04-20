Бывшая супруга российского бизнесмена отсудила у него яхту за $492 млн

Такое решение продиктовано тем, что Ахмедов пытался скрыть от суда факт того, что в его собственности находится 115-метровая яхта Luna.

Бизнесмен приобрел ее у Романа Абрамовича в 2014 году.

Судья Чарльз Хэддон-Кейв отметил, что в ходе бракоразводного процесса Ахмедов пытался утаить свои активы "в паутине офшорных компаний", пишет bfm.ru.

Ахмедов в последние дни судебного процесса о разделе имущества перегнал яхту в Дубай, думая, что там она "будет далеко за пределами досягаемости английского суда". Судья также утверждал, что бизнесмен пытался скрыть яхту при помощи нескольких компаний — в частности, перерегистрировал Luna с одной на другую подконтрольную ему офшорную фирму, пишут "Ведомости".

Предыдущие сделки с яхтой будут аннулированы.

В заявлении команды юристов Татьяны Ахмедовой, сделанном после решения суда, говорится о том, что Ахмедов применил "серию уклончивых действий", направленных на то, чтобы сорвать попытки добиться исполнения решения лондонского суда, пишет Clacton and Frinton Gazette.

Представитель Ахмедова заявил изданию, что в следующем месяце в Дубайском международном финансовом центре (DIFC) пройдет рассмотрение апелляции на арест яхты.

Ранее суд Лондона уже присудил Ахмедовой $646 млн в качестве денежной компенсации в рамках бракоразводного процесса.

История процесса