Бывшая супруга российского бизнесмена отсудила у него яхту за $492 млн

Высокий суд Лондона обязал российского предпринимателя Фархада Ахмедова передать в собственность бывшей супруге Татьяне яхту стоимостью $492 млн в рамках бракоразводного процесса, сообщает "Интерфакс".
Такое решение продиктовано тем, что Ахмедов пытался скрыть от суда факт того, что в его собственности находится 115-метровая яхта Luna.
Бизнесмен приобрел ее у Романа Абрамовича в 2014 году.
Судья Чарльз Хэддон-Кейв отметил, что в ходе бракоразводного процесса Ахмедов пытался утаить свои активы "в паутине офшорных компаний", пишет bfm.ru.
Ахмедов в последние дни судебного процесса о разделе имущества перегнал яхту в Дубай, думая, что там она "будет далеко за пределами досягаемости английского суда". Судья также утверждал, что бизнесмен пытался скрыть яхту при помощи нескольких компаний — в частности, перерегистрировал Luna с одной на другую подконтрольную ему офшорную фирму, пишут "Ведомости".
Предыдущие сделки с яхтой будут аннулированы.
В заявлении команды юристов Татьяны Ахмедовой, сделанном после решения суда, говорится о том, что Ахмедов применил "серию уклончивых действий", направленных на то, чтобы сорвать попытки добиться исполнения решения лондонского суда, пишет Clacton and Frinton Gazette.
Представитель Ахмедова заявил изданию, что в следующем месяце в Дубайском международном финансовом центре (DIFC) пройдет рассмотрение апелляции на арест яхты.
Ранее суд Лондона уже присудил Ахмедовой $646 млн в качестве денежной компенсации в рамках бракоразводного процесса.
История процесса
Ахмедов родился 15 сентября 1955 года.
Бизнесмен в 1980-х годах переехал в Великобританию, где стал продавать российских соболей на лондонской бирже мехов, а в 1993 году получил 5-процентную долю в газодобывающем предприятии "Нортгаз". В 2012 году магнат продал свои акции "Новатэку" за 1,3 миллиарда долларов, вложив часть средств в бумаги других российских компаний.
В 2012-м продал свои акции за $1,37 млрд, писала FT.
С бывшей супругой Ахмедов познакомился в Москве. В 1993 году они поженились и уехали в Лондон. В 2014-м они развелись.
В мае 2017 года судья Высокого суда Лондона постановил, что Ахмедов должен выплатить бывшей супруге 453,58 млн фунтов стерлингов ($646 млн) — наличными и активами, включая недвижимость, автомобиль Aston Martin и коллекцию произведений искусства. Кроме того, бизнесмена обязали ежегодно перечислять бывшей супруге на проживание 5 млн фунтов.
Платить Ахмедов отказался.
Присужденная Ахмедовой сумма на тот момент составляла 41% состояния миллиардера, писал Bloomberg. В опубликованном 19 апреля рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes Фархад Ахмедов занял 69-е место. Издание оценивает его состояние в $1,4 млрд.
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