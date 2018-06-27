Бывшая жена российского миллионера заложила драгоценности, чтобы выкупить сына

По словам Карлышевой, адвокат обманула ее и присвоила себе чужие драгоценности.

История длится с 2017 года, когда Карлышева вернула пятилетнего сына, которого отец увез в Италию. Для этого она заложила в ломбарде все свои украшения на сумму 105 тысяч долларов. В итальянском суде ее интересы представляла Червоненко.

"На ведение дела требовались большие деньги. Все соболиные шубы, украшения, сумки Hermes из крокодиловой кожи я отнесла в ломбард. За вещи на миллион долларов дали в десять раз меньше", — пояснила экс-супруга Акуры.

Чтобы не потерять драгоценности, девушка ежемесячно платила по пять тысяч долларов в ломбард, сообщает "Экспресс-газета".

Червоненко предложила выкупить вещи и платить уже ей по 2,5 тысячи долларов. Из-за поддавленного состояния Карлышева не написала расписку. Когда же она увидела на дочери юриста свои вещи, то попыталась прояснить ситуацию, однако адвокат отмахнулась от нее.

"На днях я обращусь в полицию с официальным заявлением о присвоении чужого имущества и мошенничестве", — пояснила бывшая жена миллионера, уточнив, что у нее есть все квитанции из ломбарда и паспорта драгоценностей.

По словам адвоката, ее муж дал Карлышевой 100 тысяч долларов, а драгоценности из ломбарда выкупил, пишет ura.ru. "А поскольку деньги она не вернула, то он продал их, — уточнила адвокат. — Если есть у Яны документы о том, что она оставила в залог свои вещи мне или моему мужу, пусть обратится в полицию".