Бывшие руководители барнаульских УК покроют долги перед ресурсовиками собственным имуществом

Согласно решению суда обязательства по погашению задолженности на суммы в 6,9 млн рублей и 330 тысяч рублей возложены на Елену Марченко и Олесю Евдокимову соответственно, которые ранее руководили ООО УК КДМ. Также суд обязал погасить задолженность на сумму 13,6 млн. руб. Максима Тюина, который возглавлял ЗАО Холдинг ГК "Свой дом".

Сегодня на рассмотрении еще пять дел в отношении бывших руководителей следующих УК: ОАО УК "Свой дом" - 130 млн рублей, ОАО ИУК "Свой дом" - 46,1 млн рублей, ООО УЖК "Весенняя" - 12,6 млн рублей, ОАО УК "Доверие" - 252 млн рублей и МУП УК "ПЖЭТ № 2 Октябрьского района" - 49,3 млн рублей.

Игорь Холодков,

директор Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании, входящей в группу СГК:

- Руководители управляющих организаций, ТСЖ, кооперативов, часто ссылаются на то, что основной причиной возникновения долгов являются неплатежи населения. Однако в рассматриваемых случаях абонентами в отношениях с ресурсоснабжающей организацией являются сами исполнители коммунальных услуг, и именно они должны оплачивать поставляемые коммунальные ресурсы. При этом хорошо известно, что в целом горожане осуществляют свои платежи регулярно и в срок.

Главной причиной неплатежеспособности юридических лиц является недобросовестная работа их руководителей. Это приводит к дальнейшему банкротству компаний и, в конечном итоге, к нарушению имущественных прав кредиторов. По закону за руководителем организации закреплена функция единоличного исполнительного органа управления, следовательно, и ответственность за последствия, к которым приведут действия и бездействие таких компаний, несут именно их руководители.

Напомним, по итогам 2017 года юристы СГК в Барнауле совместно с другими заинтересованными лицами привлекли к субсидиарной ответственности бывших директоров девяти жилищных организаций города на сумму более 120,5 млн рублей.