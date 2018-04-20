Бывший глава ФБР утверждает, что Путин рассказал Трампу о самых красивых российских проститутках

Президент РФ Владимир Путин рассказывал американскому лидеру Дональду Трампу о красоте российских проституток, утверждает бывший глава ФБР Джеймс Коми.
Экс-глава ФБР написал об этом в мемуарах, сославшись на слова американского президента.
В записях Коми говорится, что Трамп назвал "чушью" информацию о том, что он якобы вызывал проституток в гостиничный номер в Москве, пишет The Hill. При этом Трамп сообщил Коми, что Путин якобы говорил ему о "самых красивых в мире проститутках" из России. Когда именно это произошло, в записях Коми не уточняется, пишет ura.ru.
Между тем сам американский президент уже прокомментировал опубликованные мемуары экс-главы ФБР, сообщает RT. По его словам, они доказывают отсутствие сговора его предвыборного штаба с Россией в 2016 году.
"Только что вышли мемуары Джеймса Коми. Они показывают, что не было никакого сговора или препятствий. Он также раскрыл секретную информацию. Продолжится ли охота на ведьм?" — написал Трамп в Twitter.
В 2017 году Путин рассказал о Трампе и проститутках.
Владимиру Путину на пресс-конференции задали вопрос о Дональде Трампе — собирали ли российские спецслужбы компромат на миллиардера: "Чуть ли не материалы, как он с проститутками в московском отеле развлекался. Это правда? Вы видели эти файлы, видео, ролики?"
Владимир Путин,
президент РФ:
— Это человек, во-первых, взрослый уже, а во-вторых, человек, который не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Знаете, я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя они самые лучшие в мире, безусловно. Но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это. И наконец, знаете, что я хочу сказать? Проституция — это серьёзное, безобразное социальное явление. Ведь молодые женщины занимаются этим в том числе и в связи с тем, что они по-другому не могут обеспечить себя достойным образом.
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