Бывший глава ФБР утверждает, что Путин рассказал Трампу о самых красивых российских проститутках

Экс-глава ФБР написал об этом в мемуарах, сославшись на слова американского президента.

В записях Коми говорится, что Трамп назвал "чушью" информацию о том, что он якобы вызывал проституток в гостиничный номер в Москве, пишет The Hill. При этом Трамп сообщил Коми, что Путин якобы говорил ему о "самых красивых в мире проститутках" из России. Когда именно это произошло, в записях Коми не уточняется, пишет ura.ru.

Между тем сам американский президент уже прокомментировал опубликованные мемуары экс-главы ФБР, сообщает RT. По его словам, они доказывают отсутствие сговора его предвыборного штаба с Россией в 2016 году.

"Только что вышли мемуары Джеймса Коми. Они показывают, что не было никакого сговора или препятствий. Он также раскрыл секретную информацию. Продолжится ли охота на ведьм?" — написал Трамп в Twitter.

В 2017 году Путин рассказал о Трампе и проститутках.

Владимиру Путину на пресс-конференции задали вопрос о Дональде Трампе — собирали ли российские спецслужбы компромат на миллиардера: "Чуть ли не материалы, как он с проститутками в московском отеле развлекался. Это правда? Вы видели эти файлы, видео, ролики?"

Владимир Путин,

президент РФ: