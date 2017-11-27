Бывший ректор алтайского вуза подал в суд заявление о своем банкротстве

Александр Тен подал заявление в Арбитражный суд Алтайского края 21 ноября. Оно принято, но его обоснованность суд еще не исследовал. Ближайшее заседание назначено на 25 декабря. У Тена есть несовершеннолетний ребенок, поэтому к рассмотрению дела о банкротстве будут привлечены органы опеки и попечительства.

В тот же день было подано заявление о банкротстве Ирины Тен — она живет по тому же адресу, что и Александр Тен и, вероятно, является его супругой. У нее тоже есть несовершеннолетний ребенок (у него другая фамилия), поэтому и в ее случае органы опеки будут привлечены к делу.

В базе данных службы судебных приставов указаны четыре исполнительных производства в отношении Александра Тена. В них фигурирует его задолженность по кредитам — около 25 млн рублей, а также три неоплаченных штрафа по делу об административных правонарушениях.

Банкротство гражданина позволяет списать задолженность.

А вот Алтайскую академию экономики и права (ААЭП), ректором которой Александр Тен стал в 2015 году после смерти своего отца Леонида Тена, арбитраж признал банкротом 5 октября.

На момент признания ее банкротом в реестр требований кредиторов включено 79,8 млн рублей. Задолженность перед работникам (а их 38) составляла на тот момент 2,9 млн рублей. Ранее Рособрнадзор отозвал у вуза лицензию из-за несоблюдения формальных требований.

Представитель инициативной группы бывших студентов академии Роман Виноградов считает, что банкротство бывшего ректора на ходе конкурсной процедуры вуза-банкрота не скажется.