Бийские энергетики призывают водителей быть внимательнее на дорогах города

Водитель, не справившийся с управлением, совершил наезд на участок теплосети надземной прокладки. Повреждение возникло на участке подземного трубопровода длиною 1,8 метров на глубине залегания 1,5 метра. В результате инцидента под временное ограничение подачи теплоносителя попало 4 многоквартирных дома.

Сотрудники компании бийского теплосетевого подразделения СГК оперативно и в рамках заявленных сроков произвели замену поврежденного участка трубы, и к 05-00 часам 18 марта завершили все необходимые ремонтные и земляные работы. На исходные параметры подачи тепла в дома, где произошло кратковременное ограничение, компания вышла к 6-00 часам утра, что не позволило негативно повлиять на температурный режим в жилых помещениях.

Энергетики призывают водителей всех видов транспорта в весенний период быть еще более внимательными на автодорогах города. Особенно это касается тех участков, где проходят теплосетевые коммуникации. При обнаружении течи, сильного парения, размыва проезжей части и других дефектов категорически запрещается приближаться к месту технологического повреждения. Необходимо быть предельно внимательными в темное время суток и следить за скоростным режимом.

Специалисты напоминает телефон диспетчерской службы, по которому необходимо оперативно сообщать о любых повреждениях на тепловых сетях или смещенных люках на городских автодорогах и тротуарах : (3854)43-23-63.

Диспетчерская служба работает круглосуточно, все заявки находятся на контроле руководства энергопредприятия.