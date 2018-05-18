Бийские энергетики в числе призеров городского конкурса по охране труда

Бийская ТЭЦ заняла второе место в конкурсе "Лучшая организация по охране труда", проводимого в городе Бийске среди предприятий и организаций всех форм собственности.
Решение вопросов социального характера является приоритетным направлением деятельности на главном энергопредприятии Бийска. Только за предыдущий год здесь реализовано порядка тысячи мероприятий, направленных на улучшение бытовых условий и увеличение гарантий безопасности работы персонала на промышленных объектах станции.
Конкурс "Лучшая организация по охране труда" проводится администрацией Бийска в целях активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний среди работников и сотрудников предприятий. В этом году в нем приняли участие 18 предприятий реального сектора городской экономики.
Среди важных условий участия в конкурсе – обеспечение работников предприятия спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, наличие штатных специалистов по охране труда, а также осуществление регулярного обучения персонала и руководства компании принципам организации безопасных условий для трудовой деятельности.
Борис Мещеряков,
директор Бийской ТЭЦ:
— Мы стабильно заниманием призовые места в краевых и городских конкурсах по охране труда. Это подтверждает эффективность системного подхода в реализации мер по охране и оценке условий труда, профилактике профзаболеваний, осуществляемых в энергокомпании на постоянной основе.
Отметим, Сибирская генерирующая компания в феврале 2018 года приобрела 78% акций компании СИБЭКО, в состав которой входят компании Бийскэнерго и БийскэнергоТеплоТранзит. В настоящий момент происходит интеграция бийских энергокомпаний в структуру СГК.
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