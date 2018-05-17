Бийские теплоэнергетики напоминают горожанам о возможности продлить отопительный сезон

Дмитрий Тяглов,

директор компании БийскэнергоТеплоТранзит:

— Уже не в первый раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда после обнародования распоряжения администрации города о прекращении отопительного сезона возникает необходимость корректировки сроков завершения отопительного сезона. Мы, в свою очередь, напоминаем жителям города Бийска, а также представителям предприятий и организаций всех форм собственности о том, что располагаем технической возможностью беспрепятственной подачи тепла до начала гидравлических испытаний. Разумеется, весь полезный отпуск тепла будет фиксироваться приборами учета тепловой энергии, и на основании их показаний потребителям необходимо будет произвести соответствующую оплату за полученную услугу.

Стоит отметить, что своим правом на получение услуги теплоснабжения после официального окончания отопительного сезона воспользовались 30 многоквартирных домов, 3 школы, 17 детских садов и 5 медицинских учреждений Бийска.

Руководитель теплосетевого подразделения в городе Бийске также подтвердил, что у теплоэнергетиков нет юридически обоснованных причин для отказа в предоставлении потребителям услуги по подаче тепла, так как постановление администрации города об отключении объектов в связи с завершением отопительного сезона имеет рекомендательный характер, а собственники зданий и сооружений в соответствии с действующим законодательством вправе самостоятельно принимать решение о прекращении или возобновлении потребления тепловой энергии.

Схема циркуляции теплоносителя от Бийской ТЭЦ, в свою очередь, предусматривает возможность включать и выключать отопление в отдельном здании на протяжении всего года. Исключение составляют только периоды гидравлических испытаний и ремонтов на тепловых сетях, связанные с прекращением горячего водоснабжения.

Специалисты компании БийскэнергоТеплоТранзит обращаются к потребителям услуг - как к физическим, так и юридическим лицам - с убедительной просьбой соблюдать порядок информирования ресурсоснабжающей организации о своих намерениях продлить отопительный сезон, а не заниматься самовольным повторным подключением к системе теплоснабжения. Это чревато возникновением проблем в регулировке режимов работы тепловых сетей.

Отметим, Сибирская генерирующая компания в феврале 2018 года приобрела 78% акций компании СИБЭКО, в состав которой входят компании Бийскэнерго и БийскэнергоТеплоТранзит. В настоящий момент происходит интеграция бийских энергокомпаний в структуру СГК.