Бийского коммунальщика будут судить за смерть пенсионерки, обварившейся в кипятке

В Бийске будут судить главного инженера теплоснабжающей организации. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при эксплуатации и ремонте трубопровода, повлекших по неосторожности смерть пожилой женщины, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, в мае 2017 года в Бийске проводили испытания прочности и плотности теплосетей, находящихся в собственности теплоснабжающей организации. Ответственным был главный инженер.
Во время гидравлических испытаний на одном из участков обнаружили порыв. Часть трубопровода заменили.
— Однако обвиняемый не провел повторные испытания и не осмотрел тепловые камеры. Поэтому не заметили дефект трубопровода в результате разлома из-за значительной коррозии металла. Грунт подмыло и подземное пространство затопило сетевой водой температурой +68 градусов, — отмечают в ведомстве.
Утром 30 мая 2017 года женщина провалилась в эту яму у одного из домов на улице Петра Мерлина. 70-летняя пенсионерка получила обширные термические ожоги тела площадью около 75%, от которых она скончалась через несколько дней в больнице.
Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
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