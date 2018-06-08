Бийского коммунальщика будут судить за смерть пенсионерки, обварившейся в кипятке

По данным следствия, в мае 2017 года в Бийске проводили испытания прочности и плотности теплосетей, находящихся в собственности теплоснабжающей организации. Ответственным был главный инженер.

Во время гидравлических испытаний на одном из участков обнаружили порыв. Часть трубопровода заменили.

— Однако обвиняемый не провел повторные испытания и не осмотрел тепловые камеры. Поэтому не заметили дефект трубопровода в результате разлома из-за значительной коррозии металла. Грунт подмыло и подземное пространство затопило сетевой водой температурой +68 градусов, — отмечают в ведомстве.

Утром 30 мая 2017 года женщина провалилась в эту яму у одного из домов на улице Петра Мерлина. 70-летняя пенсионерка получила обширные термические ожоги тела площадью около 75%, от которых она скончалась через несколько дней в больнице.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.