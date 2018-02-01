Бизнес молодеет: как работать с новым поколением клиентов

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13 марта 2018 года в конференц-зале ИД "Алтапресс" пройдет авторский тренинг Аркадия Цукера "Маркетинг поколений". Он расскажет, как работать с новым поколением потребителей, конкурентов и сотрудников.

Аркадий Цукер. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия.
Мастер-класс "До свидания, мой ласковый... бизнес". Фото: Предоставлено организаторами мероприятия.
Мастер-класс "До свидания, мой ласковый... бизнес". Фото: Предоставлено организаторами мероприятия.

Про новое поколение говорят разное. Одни считают, что его представители хотят иметь все и сразу, при этом не хотят работать. Другие видят, что они не вылезают из Сети и в целом ничем не интересуются. Но вместе с тем повсеместно растет число успешных молодежных стартапов, легко обгоняющих по темпу развития проекты опытных предпринимателей. Почему это происходит и что с этим делать? Ответ на этот вопрос вы найдете на авторском семинаре Аркадия Цукера. Спикер познакомит вас с основами концепции маркетинга поколений, даст ключи к пониманию того, как работать с представителями нового поколения в роли своих сотрудников, покупателей, партнёров и клиентов.

В программе тренинга:

  • позитивное прочтение двух поколенческих культур;
  • условия продления жизненного цикла бизнеса и его перевод в структуру ценностей нового поколения;
  • новые законы и новые способы продвижения, презентации и популяризации ваших товаров и услуг;
  • новые законы и принципы управления сотрудником и молодым специалистом;
  • реверсивный маркетинг и реверсивное продвижение;
  • диалог поколений с маркетинговой точки зрения.

Если вы являетесь владельцем собственного бизнеса, маркетологом или PR-специалистом, полученная информация, несомненно, пригодится вам в профессиональной деятельности.

В 2017 году Аркадий Цукер приезжал в Барнаул с мастер-классом "До свидания, мой ласковый... бизнес", где рассказал о новой бизнес-модели, работе с целевой аудиторией, стратегическом планировании, а также об эффективной рекламе.

Справка

Аркадий Цукер является бизнес-тренером с 1993 года. Сейчас он занимает должность директора "Центра стратегического консалтинга" (г. Новосибирск, г. Томск). Ежегодно Аркадий Цукер реализует более 40 маркетинговых проектов. Является автором 120 научных работ.

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