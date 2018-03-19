Бизнесмены Барнаула бесплатно узнают 7 правил сохранения клиентов

На семинаре вы узнаете:

- почему выгоднее удержать старого клиента, чем привлечь 2 новых

- как с помощью телефонии и CRM допускать минимум ошибок при обслуживании клиента

- как создать единый канал общения с клиентами

- как повысить в 2 раза коэффициент полезного действия сотрудников

- как согласовать 5 договоров за 20 минут и не упустить прибыль

- как правильно автоматизировать бизнес-процессы

- как за 1 клик провести полный анализ продаж

Семинар пройдет 27 марта 2018 года в конференц-зале ИД "Алтапресс" по адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 107.

Семинар предназначен для управленцев и руководителей отделов, которые жаждут роста бизнеса и понимают, что за интернет-технологиями будущее.

Кто поделится своим опытом и идеями на семинаре? Ведущие специалисты компании "ЦЛПО", которые ежедневно помогают барнаульским компаниям оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность работы.

Участие бесплатное, но необходима регистрация. Спешите, количество мест ограничено.

Почему необходимо участвовать:

- после семинара вы поймете, как в кратчайшие сроки переключить бизнес на современные технологии;

- вы сможете со стороны оценить свой бизнес, выявить систематические ошибки в управлении и их исправить.

Количество мест ограничено! Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь!

Вопросы по семинару задавайте в компанию "ЦЛПО" по телефону 8 (3852) 57-11-11 или электронной почте marketing@clpo.ru