10 января
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День в истории

Блистать — так всем. Что могут показать пять известных модельеров Барнаула

Сегодня богине моды Коко Шанель могло бы исполниться 87 лет. Но индустрия продолжает развиваться, поэтому altapress.ru узнал, какие известные модельеры есть в Барнауле и что они шьют.

Работа Татьяны Ланге.
Работа Татьяны Ланге.
vk.com/lange.tatyana

LANGE
Татьяна Ланге

Ее стиль — полная эклектика. Девушка жонглирует стилями и эпохами. В ее нарядах можно заметить гусарскую балладу, богемный шик и гранж.

Рок и бохо, Версаль и пыль дорог. Образы, в которых сойдешь за своего на вечеринке Безумного Шляпника, — рассказывает Татьяна о своем бренде.

Работа Татьяны Ланге.
Работа Татьяны Ланге.
vk.com/lange.tatyana

D. Jolie
Юлия Дежоли

Участница показа «Designer collections premiere 2021». Мастерица придумывает неординарную одежду, чтобы «не как у всех». Для своих работ Юлия использует натуральные материалы, например шерсть и шелк. Среди ее работ не только платья, но и шубы

Вечеринка «Designer collections premiere 2021».
Вечеринка «Designer collections premiere 2021».
Дарья Беркетова

«Модное место Барнаул"
Юлия Шишкина

У нее «роман» с модой начался с детства: сначала наряды для кукол, потом — для людей.

Девушка любит выполнять частные заказы, которые позволяют ей создавать уникальные наряды в единственном экземпляре. Она также предпочитает использовать натуральные материалы для своих работ.

В ее ассортименте можно встретить платья и блузки, брюки и пиджаки, осеннее пальто и зимний пуховик. По словам модельера, один клиент в год может заказать шесть-восемь позиций.

Работа Юлии Шишкиной.
Работа Юлии Шишкиной.
vk.com/modnoemestoatele

FirmA
Андрон Барнаул

Он известен больше в кругах панков, байкеров и прочих неформалов. Вместе с тем Андрон достаточно известный барнаульский портной и художник, который специализируется на джинсе: куртки, штаны, чехлы и картины — джинса везде.

Работа Андрона Барнаула.
Работа Андрона Барнаула.
andron-barnaul.ru

Сontracode
Ульяна и Анна Николаенко

У них целая династия швей и портних, которая идет от бабушки. Девушки умели шить с детства и первые наряды делали для кукол, а в студенческие годы одевали себя сами.

Все работы Ульяна и Анна делают вместе — от идеи эскиза до изготовления.

Работа Анны и Ульяны Николаенко.
Работа Анны и Ульяны Николаенко.
vk.com/teplizzabrn

Среди первых работ сестры вспоминают топы, платья и брюки. В одежде они предпочитают скромность и простоту, считая, что хороший наряд не должен затмевать девушку, а подчеркивать ее естественную красоту.

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