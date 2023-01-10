LANGE
Татьяна Ланге
Ее стиль — полная эклектика. Девушка жонглирует стилями и эпохами. В ее нарядах можно заметить гусарскую балладу, богемный шик и гранж.
Рок и бохо, Версаль и пыль дорог. Образы, в которых сойдешь за своего на вечеринке Безумного Шляпника, — рассказывает Татьяна о своем бренде.
D. Jolie
Юлия Дежоли
Участница показа «Designer collections premiere 2021». Мастерица придумывает неординарную одежду, чтобы «не как у всех». Для своих работ Юлия использует натуральные материалы, например шерсть и шелк. Среди ее работ не только платья, но и шубы
«Модное место Барнаул"
Юлия Шишкина
У нее «роман» с модой начался с детства: сначала наряды для кукол, потом — для людей.
Девушка любит выполнять частные заказы, которые позволяют ей создавать уникальные наряды в единственном экземпляре. Она также предпочитает использовать натуральные материалы для своих работ.
В ее ассортименте можно встретить платья и блузки, брюки и пиджаки, осеннее пальто и зимний пуховик. По словам модельера, один клиент в год может заказать шесть-восемь позиций.
FirmA
Андрон Барнаул
Он известен больше в кругах панков, байкеров и прочих неформалов. Вместе с тем Андрон достаточно известный барнаульский портной и художник, который специализируется на джинсе: куртки, штаны, чехлы и картины — джинса везде.
Сontracode
Ульяна и Анна Николаенко
У них целая династия швей и портних, которая идет от бабушки. Девушки умели шить с детства и первые наряды делали для кукол, а в студенческие годы одевали себя сами.
Все работы Ульяна и Анна делают вместе — от идеи эскиза до изготовления.
Среди первых работ сестры вспоминают топы, платья и брюки. В одежде они предпочитают скромность и простоту, считая, что хороший наряд не должен затмевать девушку, а подчеркивать ее естественную красоту.
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