Ближайший прогноз: "Буран" и -45! И все это — "ВНЕ ДОРОГ"

Акция. Фото: архив мотосалона "ВНЕ ДОРОГ" . Снегоход "Буран". Фото: архив мотосалона "ВНЕ ДОРОГ" . Снегоход "Буран". Фото: архив мотосалона "ВНЕ ДОРОГ" . Снегоход "Буран". Фото: архив мотосалона "ВНЕ ДОРОГ" . Снегоходы "Буран". Фото: архив мотосалона "ВНЕ ДОРОГ" . Снегоходы "Буран". Фото: архив мотосалона "ВНЕ ДОРОГ" . Снегоход "Буран". Фото: архив мотосалона "ВНЕ ДОРОГ" . Снегоход "Буран". Фото: архив мотосалона "ВНЕ ДОРОГ" .

Основа снегохода — одна поворотно-опорная лыжа и две тягово-сцепные гусеницы — позволяют получить большую площадь опорной поверхности при малой длине самого снегохода. За счет этого снегоходы хорошо проходят лесную чащу, овраги и мелкий подлесок.

Двигатель снегохода "Буран" обладает небольшой степенью сжатия, что позволяет ему потреблять в качестве топлива бензин А-76, АИ-80, а в некоторых случаях даже газолин (газовый конденсат). Двигатель имеет совместную систему смазки, что в условиях низких температур и высоких нагрузок на малом ходу (при буксировке тяжелых грузов) дает возможность заранее подготовить топливную смесь под условия эксплуатации так, чтобы обеспечивалась смазка двигателя в нужном количестве.

Снегоход за счет двугусеничной компоновки стал широко популярен при подготовке лыжных трасс в России и СНГ для спортшкол и полупрофессиональных соревнований по лыжным гонкам, биатлону и спортивному ориентированию. Широкий гусеничный след позволяет укатывать большую площадь при меньшем количестве пройденных километров.

А теперь самое интересное: с 3 по 21 января 2018 года в мотосалоне "ВНЕ ДОРОГ" (официальный дилер завода "Русская механика") проходит невероятная акция: скидка на модели "Буран А" и "Буран АД" до 45 000 рублей!

Условия акции На период действия акции устанавливаются следующие розничные цены: "Буран А" — старая цена 239 000 руб., скидка 40 000 руб., новая цена 199 000 руб. Срок действия акции — до 21.01.2018;

"Буран АД" — старая цена 265 000 руб., скидка 45 000 руб., новая цена 220 000 руб. Срок действия акции — до 21.01.2018. Техника по данной Акции не участвует в программе "РАССРОЧКА", на нее не предоставляются иные скидки. Срок действия: с 3 по 21 января 2018 года включительно.

Профессиональные продавцы нашего мотосалона дадут максимально полную и исчерпывающую информацию о приобретаемой вами технике, правилах ее обкатки и дальнейшей эксплуатации, а в квалифицированном сервисном центре, механики которого проходят ежегодное обучение на заводе "РМ", проведут полную предпродажную подготовку, включающую в себя более 50 пунктов проверки продаваемой техники, помогут с запасными частями и расходными материалами. Все это поможет вам не один десяток лет пользоваться проверенной техникой от "Русской механики" и получать удовольствие от ее удобства и надежности.

Приходите к нам по адресам:

г.Барнаул, ул. Власихинская, 148-а, тел. 8 (3852) 53-49-09

г. Новосибирск, ул. Станционная 89, тел. 8 (383) 255-50-40

И становитесь обладателем надёжного помощника и друга – снегохода "Буран"!

Наш сайт: русмеханика.рф

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