Боец Емельяненко побрился налысо и набил на голове новую татуировку

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко побрился налысо и показал татуировку на голове.
"Я решил сменить имидж и дать вам новый повод для разговоров и обсуждений!" — написал боец и показал наколку в виде паука в паутине, пишет Lenta.ru.
23 октября Александр Емельяненко рассказал о 10-летнем конфликте с братом. Он упрекнул Федора в том, что тот отказался его поддержать в конфликте с бойцом Александром Харитоновым и назвал близких Емельяненко-старшего подхалимами.
Боец смешанного стиля, президент Союза ММА России Федор Емельяненко в открытом письме рассказал о втором (раннем) тюремном сроке младшего брата Александра.
"Ты ото всех скрывал, что сел в тюрьму в первый раз в 18 лет. Объясняя свои татуировки просто хобби. Но есть не один десяток фото с сокамерниками, и помещение явно не похоже на тату салон. В этот период мои близкие люди тебе очень помогали, но ты порвал с ними все отношения и облил их грязью после выхода из тюрьмы. Это свинство, плохо говорить о людях, которые тебя поддерживали", — написал Емельяненко, не уточнив, за что его брат попал в тюрьму в первый раз.
4 ноября Емельяненко-младший ради iPhone от Кадырова посвятил стихотворение президенту России Владимиру Путину. Боец в своем посте добавил хештег, предложенный главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тот утром 4 ноября сообщил, что подарит iPhone X тому, кто прочитает лучшее стихотворение о Путине.
Предыдущий бой Емельяненко-младший боец провел 27 сентября. Тогда 36-летний боец победил бразильца Джеронимо Дос Сантоса на турнире лиги World fighting championship Akhmat (WFCA) в Москве. Этот бой стал первым для Емельяненко-младшего после освобождения из колонии в ноябре прошлого года. Он отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.
Факт
В ноябре 2016 года 36-летний Александр Емельяненко был освобожден из колонии, где отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.
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