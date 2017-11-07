Боевые пожарные расчеты тушили рухнувший у жилых домов частный Ан-2 в Приамурье

В поселке Экимчан Амурской области боевые расчеты 50 пожарной части противопожарной службы области тушили частный самолет Ан-2, который рухнул в ночь на 7 ноября рядом с жилыми домами и загорелся. "Один пилот погиб, еще один доставлен в ЦРБ поселка Экимчан, у него ушиб грудной клетки и множественные ссадины", — заявили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).
Пилот выявил неисправность сразу после взлета, после чего принял решение совершить посадку, однако не дотянул до взлетно-посадочной полосы, сообщает РБК.
На месте происшествия работала оперативная группа 50 пожарной части противопожарной службы области, полицейские, врачи скорой медицинской помощи.
По предварительной информации, самолет Ан-2 частной авиакомпании следовал по маршруту поселок Экимчан — село Удское Хабаровского края. Не набрав высоту, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту самолета находились два члена экипажа.
"Подоспевшие сотрудники аэропорта извлекли командира воздушного судна Карнауха, командир воздушного судна — инструктор Кошевой погиб, получив значительные ожоги. Пассажиров на борту самолета не было", — сказала Горкина.
По предварительной версии, причиной крушения могли стать неполадки в двигателе. Самолет, груженый продуктами, упал на пустыре в 300 метрах за границей поселка Экимчан, пишет "Росбалт".
Самолет не долетел 600 метров до взлетно-посадочной полосы аэропорта Экимчан, пишут РИА Новости.
В областном МЧС России развернут оперативный штаб для сбора и анализа поступающей информации и координации действий, говорится в сообщении ведомства.
Дело завели по ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)".
Факт
Ан-2 принадлежит компании "Зодиак Групп", находился в аренде у авиакомпании "Дальтрансаэро".
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