Боевые пожарные расчеты тушили рухнувший у жилых домов частный Ан-2 в Приамурье

Пожарная машина. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0). Пожарные тушат Ан-2 в Приамурье. Фото: 28.mchs.gov.ru/. Пожарные тушат Ан-2 в Приамурье. Фото: 28.mchs.gov.ru/. Пожарные тушат Ан-2 в Приамурье. Фото: 28.mchs.gov.ru/. Пожарные тушат Ан-2 в Приамурье. Фото: 28.mchs.gov.ru/. Пожарные тушат Ан-2 в Приамурье. Фото: 28.mchs.gov.ru/. Пожарные тушат Ан-2 в Приамурье. Фото: 28.mchs.gov.ru/. Пожарные тушат Ан-2 в Приамурье. Фото: 28.mchs.gov.ru/. Пожарные тушат Ан-2 в Приамурье. Фото: 28.mchs.gov.ru/. Пожарные тушат Ан-2 в Приамурье. Фото: 28.mchs.gov.ru/.

Пилот выявил неисправность сразу после взлета, после чего принял решение совершить посадку, однако не дотянул до взлетно-посадочной полосы, сообщает РБК.

На месте происшествия работала оперативная группа 50 пожарной части противопожарной службы области, полицейские, врачи скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, самолет Ан-2 частной авиакомпании следовал по маршруту поселок Экимчан — село Удское Хабаровского края. Не набрав высоту, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту самолета находились два члена экипажа.

"Подоспевшие сотрудники аэропорта извлекли командира воздушного судна Карнауха, командир воздушного судна — инструктор Кошевой погиб, получив значительные ожоги. Пассажиров на борту самолета не было", — сказала Горкина.

По предварительной версии, причиной крушения могли стать неполадки в двигателе. Самолет, груженый продуктами, упал на пустыре в 300 метрах за границей поселка Экимчан, пишет "Росбалт".

Самолет не долетел 600 метров до взлетно-посадочной полосы аэропорта Экимчан, пишут РИА Новости.

В областном МЧС России развернут оперативный штаб для сбора и анализа поступающей информации и координации действий, говорится в сообщении ведомства.

Дело завели по ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)".

Факт

Ан-2 принадлежит компании "Зодиак Групп", находился в аренде у авиакомпании "Дальтрансаэро".