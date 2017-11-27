Более 150 алтайских аграриев смогли отбиться от многомиллионных претензий мошенников

Кругооборот денег

Красноярская фирма "Агрофинанс", подавшая больше 150 исков в арбитраж к алтайским аграриям, была ключевым звеном в схеме страхования урожая скандально известного страховщика "РуСА-Р" (он тоже из Красноярска). Именно эта фирма в 2012 году выдавала хозяйствам займы, а те сразу же перечисляли их в страховую компанию в качестве 50% взноса.

В основе схемы был кругооборот денег, организованный сотрудниками страховой компании. "РуСА-Р", получив на счет взнос от крестьян, переводил деньги на счет "Агрофинанса" (покупая вексель). "Агрофинанс", получив деньги, вновь выдавал аграриям займы на оплату взносов, которые сразу же поступали страховщику. И так неоднократно.

В крае страховщик развернулся широко - договора страхования он заключил со 158 аграриями. На каждый миллион рублей взносов он рассчитывал получить еще миллион из бюджета — компенсацию части затрат сельхозпроизводителей по программе страхования урожая с господдержкой.

И мог бы получить более 113 млн. Если бы его деятельность не остановили правоохранительные органы.

В тени "великих"

Казалось бы, Центральный райсуд Барнаула все расставил по своим местам. Схему он признал мошеннической — ее задачей было хищение денег у государства, а не на реальное страхование урожая.

Договора страхования между "РуСА-Р" и хозяйствами суд счел фиктивными — их заключали для создания видимости оснований для выплаты субсидий. А четырех сотрудников "РуСА-Ра" (трое из них работали в крае) осудили за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Однако фирма "Агрофинанс" осталась в тени расследования. И пока шли разбирательства, она попыталась взыскать с хозяйств все, что по бумагам было оформлено в качестве займа.

Дайте 100 млн

Деньги, полученные от "Агрофинанса" в качестве займа, аграрии никогда не использовали в хозяйственных целях, поясняет Иван Казанцев, старший юрист юридической фирмы "Безруков и партнеры". Но договор-то она с ними заключала. А если есть договор займа — стало быть, деньги можно взыскать.

И фирма "Агрофинанс" подала в арбитраж сотни исков — только от алтайских аграриев она потребовала вернуть 119 млн рублей вместе с процентами. А ведь иски она подала еще и к новосибирским и красноярским сельхозпредприятиям.

Между тем, собственные средства "Агрофинанс" и "РуСА-Р", использовавшиеся в круговороте, составили, согласно материалам уголовного дела, сумму не более 40 млн рублей, говорит Иван Казанцев.

Два года разбирательств

Требования займодавца отказались признавать все аграрии. Какие суммы с них требовала фирма? По данным картотеки арбитража, от несколько десятков или сот тысяч рублей до нескольких миллионов.

Часть из них обратились за помощью в Союз крестьянских (фермерских) хозяйств формирований края. По словам исполнительного директора союза Александра Вайса, остальных нашли с помощью следователей и управления сельского хозяйства. "Мы провели несколько кустовых совещаний, часть предприятий объехали на машине, объяснив, что требования неправомерные", - говорит он.

К защите интересов алтайских аграриев фермерский союз привлек юридическую фирму "Безруков и партнеры" — она представляла интересы 45 хозяйств.

Между тем, на старте ситуация выглядела безнадежной, рассказывает Александр Вайс — эксперты утверждали, что выиграть дела нашим аграриям не удастся. Разбирательства в арбитражном суде длились больше двух лет.

И вот итог: победа по всем искам, поданным "Агрофинансом" к алтайским сельхозпредприятиям. Последние судебные решения, вступившие в силу, вынесены в ноябре.

Как шли разбирательства?

Иван Казанцев,

старший юрист юридической фирмы "Безруков и партнеры":

Постепенно нам удалось развернуть ситуацию в пользу клиентов и показать суду наличие "схемы" в действиях "Агрофинанса" и "РуСА-Р" и фиктивный характер договоров займов. Работать приходилось не только в суде, но и с правоохранительными органами.

Согласно данным картотеки арбитражного суда, "Агрофинанс" пытался взыскать деньги не только с алтайских хозяйств. Аналогичные требования фирма заявляла в Новосибирской области и Красноярском крае. Однако только алтайским аграриям удалось доказать фиктивный характер займов, говорит Иван Казанцев. Решения в пользу алтайских фермеров подтвердили и вышестоящие инстанции.

Из решения

Арбитражного суда Красноярского края: