Более 100 черных дельфинов выбросились на побережье в Австралии

Свыше 130 черных дельфинов выбросились на берег юго-западного побережья Австралии и погибли. ЧП произошло в заливе Хэмелин, сообщает PerthNow.
Всего на суше оказалось около 150 животных. В живых осталось не более 75 из них. Уже развернуты работы по уборке туш погибших особей.
The public are urged to keep clear of Hamelin Bay after mass whale stranding. https://t.co/S5gb7aJP08 pic.twitter.com/qTID5Q7PBr— Parks and Wildlife (@WAParksWildlife) 23 марта 2018 г.
У них возьмут анализы, чтобы попытаться выяснить причины их гибели.
Оставшиеся в живых дельфины находятся на мелководье, и сотрудники природоохранных служб надеются, что с приливом они смогут уйти на глубину.
Пляжи в окрестностях закрыты для посещения. Есть опасность нападения акул, пишет "Росбалт".
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