Более 17 000 любителей лыжных прогулок закрыли сезон на Трассе Здоровья "Мария-Ра"

Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра". Закрытие лыжного сезона – 2018. Фото: Архив компании "Мария-Ра".

В этом году погода преподнесла лыжникам много сюрпризов - поздний снег и жестокие морозы в январе отсрочили открытие лыжного сезона, ранняя весна тоже заставила организаторов приложить максимум усилий, чтобы праздник удался, а лыжный сезон-2018 запомнился только хорошими впечатлениями.

Чтобы самые целеустремленные лыжники могли наверстать упущенное из-за короткого лыжного сезона и пробежать как можно больше километров, организаторы совместили закрытие лыжни с проведением марафона. Первоначально планировали устроить забег до с. Зимари с возвращением на стартовую площадку. Но аномальный для марта двухдневный дождь внес свои коррективы – на трассе образовались целые озера, были размыты низины, в некоторых местах земля полностью оголилась. Всю субботу более 70 сотрудников компании "Мария-Ра" где вручную, с помощью лопат, где с помощью тракторов и раттрака накидывали снег на трассу и утрамбовали ее в тех местах, где он просел или появились проталины. Но к вечеру стало понятно, что по намеченному маршруту марафон все же провести не удастся. И тогда было принято решение организовать марафонскую дистанцию на Трассе здоровья, длиной 50 км (2 круга по 25 км). Но даже при новом маршруте пришлось прорубать кустарники в обход озер, которые образовались на лыжне из-за погодного катаклизма.

В воскресенье самые первые лыжники начали разминаться на старте уже в 7 утра! К половине 8 площадка была полна желающих отправиться на дистанцию! Всего же на старт марафона вышло более 700 любителей лыжного спорта.

Владимир Васильевич Лантрат, в свои 79 лет поделился впечатлениями на финише дистанции: "Даже не представляю себе, как можно было при такой погоде так трассу замечательно организовать! Скольжение отличное! Честно скажу, хожу часто на лыжах. В 2002 году у меня было 2 инсульта. До 2009 года я пытался восстановиться с помощью врачей, но понял, что не поможет мне "крайздрав", а только "САМздрав". И в 2009 году я встал на лыжи. За это время прошел порядка 15 тысяч километров, принимал участие во всех марафонах "Мария-Ра". А в прошлом году участвовал даже с внуком, которому тогда было 14 лет. В этом сезоне сегодня мой 91-ый выход на лыжах. Движение – жизнь, это я точно знаю!".

А вот пенсионеру Владимиру Николаевичу Панову марафонские 50 км показались недостаточными. После непродолжительного отдыха Владимир Николаевич снова отправился на трассу и до завершения праздника прошел все 100 км! Преодоление дистанции в 50 км - серьезная проверка на стойкость, поэтому организаторы приготовили для марафонцев теплое кафе на финише, где они могли отдохнуть и подкрепиться угощениями от партнеров мероприятия. Компания "Бахетле" потчевала гостей традиционными татарскими пирожками "кыстыбый" с картофельным пюре и пшенной кашей и свежевыпеченными блинчиками, ягодными морсами. Марафонцы охотно восстанавливали силы с помощью кофе и чая от компании Орими Трейд. Ждали марафонцев и памятные подарки от организаторов – подарочные карты от компании "Мария-Ра", кружки с символикой Трассы здоровья и сувениры от партнеров.

Для тех, кто не гонится за количеством километров и просто любит лыжные прогулки, организаторы тоже приготовили множество приятных сюрпризов. На стартовой площадке лыжников и всех гостей праздника развлекали артисты. Сюрпризом для самых юных гостей праздника стал новый сказочный персонаж – Баба Яга, которая охотно веселилась с ребятней на 2-ом километре в избушке, специально установленной организаторами для такого случая. От желающих сфотографироваться с героиней русской сказки не было отбоя! Еще бы – Баба Яга оказалась весьма обаятельной, веселой и охотно дарила всем ребятишкам сладкие подарки.

Для всех, кто пришел в этот день на лыжню, организаторы праздника и партнеры мероприятия приготовили разные угощения. Кроме традиционного чая по специальному рецепту и печенья от "Мария-Ра" в этот раз можно было подкрепиться вкуснейшей кашей "Славянская" (гречка + рожь) от ТМ "Алтайская сказка" с ароматными сосисками от "БМПЗ", а также – разными вкусностями от ТМ "ФрутоНяня", ТМ "Фруттис". А ОАО "БПЗ" предоставил напиток "АйЧай", который помог утолить жажду разгоряченным от бега лыжникам. Всего было съедено 8,5 тысяч порций каши с сосисками, 2,5 тонны печенья и вафель. Выпито – более 27 тысяч стаканчиков чая.

Как и на открытии сезона, весь день работали две праздничных площадки – на 5-ом километре лыжников также развлекали артисты, а организаторы и партнеры праздника угощали чаем с печеньками, полюбившимся бульоном от "Грильницы", блинчиками от "Бахетле", а также – горячей кукурузой от ТМ "Бондюэль". Всего в организации праздника приняли участие 300 сотрудников компаний "Мария-Ра", "Бахетле", "Орими Трейд", компании "Роса" и других партнеров.

С каждым сезоном все больше компаний и организаций участвуют в праздниках организованно - своими командами. Вот и в этот раз в закрытии сезона приняли участие команды компаний, которые разделяют ценности "Мария-Ра" и понимают необходимость формирования ценностей здорового образа жизни и активного отдыха. Например, преподаватели АГМУ вышли на лыжню вместе со студентами. От Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания "Белые медведи" приняли участие более 30 человек.

Альберт Хайретдинов,

представитель компании Pepsico:

"Мы традиционно принимаем участие во всех мероприятиях компании "Мария-Ра". Для нашей команды участие в таких праздниках это, в первую очередь, возможность выйти из офисной коробки и подышать свежим воздухом".

На лыжный праздник приехали гости со всей Сибири и даже из зарубежья. Марафонскую дистанцию в 50 км пробежал и Александер Шахнер, гендиректор компании "Fischer-Россия" — мирового лидера по производству спортивных товаров. "Я прошел сегодня 50 км и очень доволен. Думаю, что можно и еще пару кругов. Я в очередной раз убедился, что Барнаул – самый спортивный город в России!", - заявил г-н Шахнер. И тут же подарил пару лыж марки Fisher Александру Зеленецкому, самому известному из алтайских "моржей", рекордсмену по марафонскому плаванию и плаванию в ледяной воде. К сожалению, на Трассе Александр Зеленецкий в этот раз неудачно упал, что, впрочем, не помешало моржу, который бежал с голым торсом и в коротких шортах, сплясать на сцене и пройтись на руках. Принял участие в закрытии сезона и известный футболист Алексей Смертин. Алексей признался, что давно не стоял на лыжах и ставит себе реальную цель – пройти сегодня 10 км.

Закрытие сезона это и последний день для желающих поучаствовать в розыгрышах призов: 50 пар лыж, 50 сертификатов, 10 фирменных костюмов от Компании Фишер и, конечно, самого главного приза этого сезона – автомобиля Камри, счастливый обладатель которого станет известен уже 2 апреля 2018 года вечером в 21-00 в прямом эфире телеканала "Катунь24". Всего в последний день акции в лототрон сбросили более 41 тысячи чеков, а в целом за сезон их было собрано 160 тысяч! Кстати, тем лыжникам, кто принес чеки на закрытие сезона, организаторы приготовили приятный сюрприз – вручали подарочную карту на 1000 рублей. Всего за этот день было выдано карт на 25 млн. рублей.

И еще одним приятным сюрпризом для участников акции станет дополнительный розыгрыш 1000 шапочек с логотипом "Мария-Ра", результаты которого будут опубликованы на сайте компании 3 апреля 2018 года. Получить их можно будет в следующие выходные на л/б "Динамо". И хотя официальное закрытие лыжного сезона состоялось, любители кататься на лыжах смогут это делать на Трассе Здоровья еще несколько недель, пока не сойдет снег. Организаторы будут готовить лыжню каждые выходные.

"От здорового питания – к здоровому образу жизни!" - именно под таким девизом проходили в этом году все лыжные мероприятия. Не изменится посыл и в летнем сезоне, ведь впереди у организаторов подготовка ко Дню ходьбы, который уже традиционно состоится в конце мая и обещает быть еще более массовым, чем в прошлом сезоне.

Подводя итог лыжного сезона, компания "Мария-Ра" благодарит всех тех, кто каждые выходные приходил на Трассу здоровья, активно участвовал в мероприятиях – праздниках и марафонах, в розыгрыше призов, тех, кто выбирал здоровый активный отдых и движение вперед по лыжне.

Организаторы благодарят всех партнеров, которые угощали гостей Трассы здоровья и дарили подарки, помогали сделать лыжные прогулки еще более приятными и полезными.

Особую благодарность Компания "Мария-Ра" выражаем тысячам покупателей, которые день за днем выбирают наши магазины по всей Сибири и дают возможность реализовывать такие масштабные социальные проекты, направленные на укрепление ценностей здорового образа жизни!