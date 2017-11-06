Более миллиона пользователей скачали фальшивый WhatsApp при обновлении

Более 1 млн пользователей по всему миру скачали поддельную версию мессенджера WhatsApp при обновлении. Об этом сообщают "Известия".
Фальшивка оказалась в Google Play под названием Update WhatsApp Messenger, из-за чего пользователи восприняли ее как обновление. Вирусное приложение распространяло рекламные баннеры и серьезного ущерба не нанесло.
После многочисленных жалоб приложение-двойник удалили из интернет-магазина.
3 ноября в работе WhatsApp произошел крупный сбой. Пользователи не могли принимать и отправлять сообщения, а также совершать бесплатные звонки.
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