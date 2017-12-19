Более 170 млн рублей предоставил Россельхозбанк на Алтае владельцам личных подсобных хозяйств

Большую часть привлеченных финансовых ресурсов (около 66 %) владельцы личных подворий направляют на приобретение с/х животных. Остальные 44 % идут, как правило, на приобретение строительных материалов, кормов, ветеринарных препаратов, ГСМ.

Владимир Богданов,

заместитель директора Алтайского филиала:

Устойчивым показателям в данном сегменте кредитования способствуют привлекательные условия по данному продукту для владельцев ЛПХ, конкурентные процентные ставки, а также хороший спрос на продукцию домашних хозяйств.

Получить подробную информацию обо всех условиях предоставления кредита на развитие личного подсобного хозяйства вы можете у специалистов во всех офисах Банка, по телефону горячей линии 8-800-200-02-90 (звонок по России бесплатный) или сайте Банка www.rshb.ru.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.