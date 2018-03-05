Более 10 млрд рублей доверили предприятия края Алтайскому филиалу Россельхозбанка

Наибольший прирост с начала 2018 года произошел в сегментах малого и среднего бизнеса - на 9,8%. Портфель привлеченных средств данных категорий клиентов составляет 4,9 млрд рублей. Объем средств в депозитах и на расчетных счетах предприятий крупного бизнеса увеличился на 7,2% и превысил 5,1 млрд рублей.

Такой прирост является следствием активной позиции банка по привлечению средств юридических лиц и реализации стратегии банка.

Валерий Каменский,

заместитель директора Алтайского филиала АО "Россельхозбанк":

"Клиенты по достоинству оценивают гибкость банка при моделировании депозитного продукта, а также рыночные процентные ставки. Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли решать свои бизнес-задачи быстро, эффективно и надежно".

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.