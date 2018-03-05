Более 10 млрд рублей доверили предприятия края Алтайскому филиалу Россельхозбанка

По состоянию на 27.02.2018 объем привлеченных средств корпоративных клиентов Алтайского филиала Россельхозбанка превысил 10 млрд рублей. При этом срочный депозитный портфель клиентов – юридических лиц составил 8,55 млрд рублей, на расчетных счетах размещено более 1,6 млрд рублей.
Наибольший прирост с начала 2018 года произошел в сегментах малого и среднего бизнеса - на 9,8%. Портфель привлеченных средств данных категорий клиентов составляет 4,9 млрд рублей. Объем средств в депозитах и на расчетных счетах предприятий крупного бизнеса увеличился на 7,2% и превысил 5,1 млрд рублей.
Такой прирост является следствием активной позиции банка по привлечению средств юридических лиц и реализации стратегии банка.
Валерий Каменский,
заместитель директора Алтайского филиала АО "Россельхозбанк":
"Клиенты по достоинству оценивают гибкость банка при моделировании депозитного продукта, а также рыночные процентные ставки. Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли решать свои бизнес-задачи быстро, эффективно и надежно".
Справка
АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.