Более 800 новых абонентов появилось в "Алтайэнерго" в первом квартале текущего года

Для того чтобы обеспечить электроэнергией всех желающих присоединиться к электросетям, персонал "Алтайэнерго" ведет строительство новых подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи, модернизирует действующие энергообъекты. В прошлом году в филиале выполнили более четырех тысяч технологических присоединений к сетям. Большая часть новых потребителей – владельцы индивидуальных жилых домов и личных подсобных участков. Кроме того, в 2017 году заключено более 100 договоров, суммарной заявленной мощностью более 7 тысяч киловатт, с представителями малого и среднего бизнеса.

Напоминаем, что в "Алтайэнерго" функционируют центры обслуживания потребителей на всей территории Алтайского края, где услуги предоставляются по принципу "единого окна". Здесь граждане могут получить информацию о порядке технологического присоединения к электросетям, оформлении и получении документов на технологическое присоединение, а также подать заявку. Получить эти услуги можно и на официальном сайте ПАО "МРСК Сибири" в разделе "Личный кабинет", а также на портале электросетевых услуг ПАО "Россети".



