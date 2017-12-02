Более 100 рейсов задерживают в московских аэропортах

Сегодня, 14:57.
Жизнь

Сильный снегопад стал причиной задержки более сотни рейсов в московских аэропортах 2 декабря, пишет "Интерфакс".

Самолет.
Самолет. Фото: СС0.

Аэродромная техника проводит расчистку взлетно-посадочных полос. "Это может создавать незначительные трудности в виде задержек рейсов на вылет и прилет продолжительностью от получаса до двух часов", — сообщил агентству источник в авиадиспетчерских службах.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание" утром в субботу в аэропортах Москвы задерживаются почти 100 рейсов, еще шесть отменены.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" отменил 20 рейсов в аэропорту "Шереметьево". 

По данным ТАСС, балканский циклон принес в Москву 1 декабря более пятой части месячной нормы осадков.

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