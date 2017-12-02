Более 100 рейсов задерживают в московских аэропортах

Сильный снегопад стал причиной задержки более сотни рейсов в московских аэропортах 2 декабря, пишет "Интерфакс".
Аэродромная техника проводит расчистку взлетно-посадочных полос. "Это может создавать незначительные трудности в виде задержек рейсов на вылет и прилет продолжительностью от получаса до двух часов", — сообщил агентству источник в авиадиспетчерских службах.
По данным сервиса "Яндекс.Расписание" утром в субботу в аэропортах Москвы задерживаются почти 100 рейсов, еще шесть отменены.
Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" отменил 20 рейсов в аэропорту "Шереметьево".
По данным ТАСС, балканский циклон принес в Москву 1 декабря более пятой части месячной нормы осадков.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.