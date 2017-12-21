Больные дети и мертвые друзья: как нас убивает алкоголь

Константин Санталов.

Об опасностях алкоголя врачи предупреждают уже давно. Семь лет назад опубликовали шокирующие цифры: больше половины смертей в возрасте от 15 до 54 лет в стране связаны с алкоголем. Россия до сих пор входит в десятку самых пьющих стран.

Для большинства проблема алкоголизма кажется далекой. Вы скажете: "Я не алкаш, а остальные сами виноваты, что пьют, мне-то какое дело?" Однако нетрудно доказать, что проблема касается всех. В первую очередь последствия выпитого влияют на число преступлений.

Большинство конфликтов во время застолий случается из-за спиртного. Нетрезвые приятели сначала вроде бы мирно сидят, потом спорят, ну а затем в ход идет кухонный нож или молоток. Зачастую во время следствия иной собутыльник даже не может вспомнить, за что убил "верного дружка" Витьку. Недавно в Бийске мать нанесла удар ножом в грудь своей дочери. В том же городе мужчина угрожал фельдшерам скорой помощи, которые приехали ему помочь. Понятно, что все виновники были пьяны. В Первомайском районе выпивший мужчина и вовсе сначала зарезал своих друзей, а потом и себя. Список подобных примеров можно продолжать еще долго…

А порой выпивка приводит и к "большой любви". Последствия столь теплых чувств — дети, рожденные с букетом страшных заболеваний. Также "цветы жизни" часто берут пример со своих нетрезвых родителей. Еще в мои школьные годы некоторых ребят отправляли в санатории поправить здоровье. Немногие знали, что в реальности эти "санатории" — наркологические диспансеры.

Сейчас власти стараются победить пьянство. Например, алкоголь законно не купишь ночью и в праздники. Перемены к лучшему есть и в крае: по данным медиков, за десять лет уровень первичной заболеваемости алкоголизмом снизился наполовину. Но такой диагноз ставят только тем, кто сам обратился за помощью. Побеждая в битвах, мы пока не выиграли войну. Так, может быть, дело в нас самих?

Для многих алкоголь давно стал символом отдыха. И, хотя в понедельник все "огурцом", все же без следа пьяные выходные не проходят. Об этом говорит все та же статистика травм и отравлений. Зная всеобщую любовь к спиртному, в Минздраве даже предложили вернуть вытрезвители к чемпионату мира по футболу. Парадоксально, но факт.

Я не призываю вести абсолютно трезвый образ жизни. Тут говорится, кто как может. В конце концов, нет ничего плохого в бокале хорошего красного вина. Однако почему-то становится грустно, когда видишь пьяных школьников и понимаешь, что наш регион порой входит не в самые позитивные рейтинги.