Больные дети и мертвые друзья: как нас убивает алкоголь

Алтайский край занял 72-е место в рейтинге трезвости регионов страны, сообщает портал "Трезвая Россия". Регион расположился на 13-й позиции с конца списка. И хотя от отравления алкоголем жители края стали умирать реже, все же количество выпитого на душу населения России поражает. И сегодня в мире от спиртного умирает больше людей, чем от СПИДа, туберкулеза и войн.
Для большинства проблема алкоголизма кажется далекой. Вы скажете: "Я не алкаш, а остальные сами виноваты, что пьют, мне-то какое дело?" Однако нетрудно доказать, что проблема касается всех. В первую очередь последствия выпитого влияют на число преступлений.
Большинство конфликтов во время застолий случается из-за спиртного. Нетрезвые приятели сначала вроде бы мирно сидят, потом спорят, ну а затем в ход идет кухонный нож или молоток. Зачастую во время следствия иной собутыльник даже не может вспомнить, за что убил "верного дружка" Витьку. Недавно в Бийске мать нанесла удар ножом в грудь своей дочери. В том же городе мужчина угрожал фельдшерам скорой помощи, которые приехали ему помочь. Понятно, что все виновники были пьяны. В Первомайском районе выпивший мужчина и вовсе сначала зарезал своих друзей, а потом и себя. Список подобных примеров можно продолжать еще долго…
А порой выпивка приводит и к "большой любви". Последствия столь теплых чувств — дети, рожденные с букетом страшных заболеваний. Также "цветы жизни" часто берут пример со своих нетрезвых родителей. Еще в мои школьные годы некоторых ребят отправляли в санатории поправить здоровье. Немногие знали, что в реальности эти "санатории" — наркологические диспансеры.
Сейчас власти стараются победить пьянство. Например, алкоголь законно не купишь ночью и в праздники. Перемены к лучшему есть и в крае: по данным медиков, за десять лет уровень первичной заболеваемости алкоголизмом снизился наполовину. Но такой диагноз ставят только тем, кто сам обратился за помощью. Побеждая в битвах, мы пока не выиграли войну. Так, может быть, дело в нас самих?
Для многих алкоголь давно стал символом отдыха. И, хотя в понедельник все "огурцом", все же без следа пьяные выходные не проходят. Об этом говорит все та же статистика травм и отравлений. Зная всеобщую любовь к спиртному, в Минздраве даже предложили вернуть вытрезвители к чемпионату мира по футболу. Парадоксально, но факт.
Я не призываю вести абсолютно трезвый образ жизни. Тут говорится, кто как может. В конце концов, нет ничего плохого в бокале хорошего красного вина. Однако почему-то становится грустно, когда видишь пьяных школьников и понимаешь, что наш регион порой входит не в самые позитивные рейтинги.
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