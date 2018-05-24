Большинство россиян не верят в рост зарплат после увеличения МРОТ

О повышении МРОТ с 1 мая 2018 года слышали 83% россиян. В группе респондентов от 45 лет таких 90%, а среди молодых людей от 18 до 24 лет — 66%.

Четверть (26%) респондентов сообщили, что знают законодательно установленный МРОТ в своем регионе, 44% — имеют общее представление, но точную сумму назвать не смогли бы, а еще 30% — не знают размер МРОТ в своем регионе.

По мнению 45% россиян, необходимый размер прожиточного минимума в их городе или населенном пункте должен находиться в интервале от 10 до 20 тыс. рублей в месяц на одного человека, еще 29% считают, что прожиточный минимум должен составлять от 20 до 30 тысяч рублей.

Повышение МРОТ, по оценкам властей, затронет около 4 млн работников, говорит Олег Чернозуб, руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ академии при президенте.

Олег Чернозуб,

руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ академии при президенте:

— Нельзя забывать о том, что полученные деньги эти люди потратят в российских магазинах, покупая, в основном, товары, произведённые на российских предприятиях, и так далее. Кумулятивный эффект будет, безусловно, намного большим. По нашим данным, ожидают улучшения своего материального положения около 15 миллионов человек.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 20-21 мая 2018 года среди 2 тыс респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.