Большинство россиян верят в существование олигархов в России

В народном рейтинге известности российских олигархов лидирует Роман Абрамович (его назвали 15%). В топ-3 также вошли Олег Дерипаска (8%) и Михаил Прохоров (7%), сообщает ВЦИОМ.

Чаще всего россияне характеризуют олигархов как людей с большим состоянием (52%). Вместе с тем число отрицательных высказываний превышает позитивные характеристики, и основная претензия к олигархам — незаконные способы обогащения (20%).

Результаты деятельности олигархов в нашей стране граждане оценивают чаще негативно (44% от числа тех, кто уверен, что в России есть олигархи, считают, что они приносят больше вреда, чем пользы), чем положительно (9%). Первой позиции чаще других придерживаются мужчины (52%), люди с плохим, по их оценкам, материальным положением (51%), жители сельской местности (48%), пишет znak.com.

Путин об олигархии

Президент РФ Владимир Путин не видит проблемы с олигархами в современной России — об этом он рассказал в интервью, которое было показано в фильме режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным".

"Сейчас, как мне представляется, вопрос олигархии во власти не стоит так остро, как это было в 1990-ых годах или в начале 2000-ых. Сейчас перед нами другая, гораздо более сложная задача — она заключается в разнице доходов между богатыми людьми и людьми с низким уровнем дохода. Что касается, еще раз повторю, олигархии, то я сейчас в этом проблемы вообще никакой не вижу", — указал президент РФ.

Вице-премьер Дворкович заявил, что в России больше нет олигархов. Дворкович отметил, что вместо них в России есть люди, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом.