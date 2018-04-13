Большинство россиян верят в существование олигархов в России

Подавляющее большинство россиян (94%) не сомневается в наличии олигархов в стране.
В народном рейтинге известности российских олигархов лидирует Роман Абрамович (его назвали 15%). В топ-3 также вошли Олег Дерипаска (8%) и Михаил Прохоров (7%), сообщает ВЦИОМ.
Чаще всего россияне характеризуют олигархов как людей с большим состоянием (52%). Вместе с тем число отрицательных высказываний превышает позитивные характеристики, и основная претензия к олигархам — незаконные способы обогащения (20%).
Результаты деятельности олигархов в нашей стране граждане оценивают чаще негативно (44% от числа тех, кто уверен, что в России есть олигархи, считают, что они приносят больше вреда, чем пользы), чем положительно (9%). Первой позиции чаще других придерживаются мужчины (52%), люди с плохим, по их оценкам, материальным положением (51%), жители сельской местности (48%), пишет znak.com.
Путин об олигархии
Президент РФ Владимир Путин не видит проблемы с олигархами в современной России — об этом он рассказал в интервью, которое было показано в фильме режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным".
"Сейчас, как мне представляется, вопрос олигархии во власти не стоит так остро, как это было в 1990-ых годах или в начале 2000-ых. Сейчас перед нами другая, гораздо более сложная задача — она заключается в разнице доходов между богатыми людьми и людьми с низким уровнем дохода. Что касается, еще раз повторю, олигархии, то я сейчас в этом проблемы вообще никакой не вижу", — указал президент РФ.
Вице-премьер Дворкович заявил, что в России больше нет олигархов. Дворкович отметил, что вместо них в России есть люди, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.