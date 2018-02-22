Борьба, оружие и спорт: детский патриотический праздник прошел в Барнауле. Фото: Редакция CX Sport. Борьба, оружие и спорт: детский патриотический праздник прошел в Барнауле. Фото: Редакция CX Sport. Борьба, оружие и спорт: детский патриотический праздник прошел в Барнауле. Фото: Редакция CX Sport. Борьба, оружие и спорт: детский патриотический праздник прошел в Барнауле. Фото: Редакция CX Sport. Борьба, оружие и спорт: детский патриотический праздник прошел в Барнауле. Фото: Редакция CX Sport. Борьба, оружие и спорт: детский патриотический праздник прошел в Барнауле. Фото: Редакция CX Sport. Борьба, оружие и спорт: детский патриотический праздник прошел в Барнауле. Фото: Редакция CX Sport. Борьба, оружие и спорт: детский патриотический праздник прошел в Барнауле. Фото: Редакция CX Sport.

Юным спортсменам и ребятам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, показали приемы армейского рукопашного боя, боевого самбо и MMA, образцы оружия и снаряжения спецназа, а также наборы судебно-медицинских экспертов.

После показательных выступлений дети сами с удовольствием поучаствовали в открытой тренировке и встрече с ветеранами войны в Афаганистане.

Алексей Липовик,

президент фонда спортивного и военно-патриотического воспитания "Лидер":

- Для нас важно не только и столько научить детей драться. Человек, владеющий приемами рукопашного боя и не знающий, когда можно их использовать — опасен. Мы хотим воспитать новое поколение здоровым и ответственным, привить им любовь к Родине и научить использовать свою силу во благо общества. Именно поэтому мы провели этот праздник для ребят, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.

В дальнейшем клуб планирует сделать подобные мероприятия регулярными, в чем их активно поддерживает Управление МВД России по Алтайскому краю.

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