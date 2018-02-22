Борьба, оружие и спорт: детский патриотический праздник прошел в Барнауле

21 февраля в клубе смешанных единоборств "Лидер" прошел большой военно-патриотический праздник под названием "Юный патриот", посвященный Дню защитника отечества.
Юным спортсменам и ребятам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, показали приемы армейского рукопашного боя, боевого самбо и MMA, образцы оружия и снаряжения спецназа, а также наборы судебно-медицинских экспертов.
После показательных выступлений дети сами с удовольствием поучаствовали в открытой тренировке и встрече с ветеранами войны в Афаганистане.
Алексей Липовик,
президент фонда спортивного и военно-патриотического воспитания "Лидер":
- Для нас важно не только и столько научить детей драться. Человек, владеющий приемами рукопашного боя и не знающий, когда можно их использовать — опасен. Мы хотим воспитать новое поколение здоровым и ответственным, привить им любовь к Родине и научить использовать свою силу во благо общества. Именно поэтому мы провели этот праздник для ребят, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.
В дальнейшем клуб планирует сделать подобные мероприятия регулярными, в чем их активно поддерживает Управление МВД России по Алтайскому краю.