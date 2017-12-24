Британские полицейские поймали 21 преступника по методу из "Симпсонов"

Сегодня, 14:31.
Жизнь

Полиция Южного Йоркшира арестовала 21 преступника, используя продемонстрированный в мультсериале "Симпсоны" метод. Об этом пишет британская газета The Independent, передает Lenta.ru

Главный злодей из «Симпсонов» и его реальный двойник.
Главный злодей из «Симпсонов» и его реальный двойник. Фото: открытые источники.

Правоохранители от имени несуществующей организации разослали по предполагаемым адресам преступников приглашения бесплатно получить рождественский подарок. Для этого "клиентам" нужно были лишь указать место и дату доставки. В итоге вместо курьеров к обвиняемым в грабежах, нападениях и иных правонарушениях приезжали стражи порядка.

Похожий прием в восьмой серии девятого сезона "Симпсонов" использовал шеф полиции Виггам, пригласивший преступников на раздачу бесплатных моторных лодок. Среди приглашенных оказался и Гомер Симпсон, уличенный в нарушении правил парковки.

Пришла ли подобная идея в головы британских полицейских самостоятельно или они подсмотрели ее в мультсериале, неизвестно.

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