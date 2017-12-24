Британские полицейские поймали 21 преступника по методу из "Симпсонов"

Полиция Южного Йоркшира арестовала 21 преступника, используя продемонстрированный в мультсериале "Симпсоны" метод. Об этом пишет британская газета The Independent, передает Lenta.ru
Правоохранители от имени несуществующей организации разослали по предполагаемым адресам преступников приглашения бесплатно получить рождественский подарок. Для этого "клиентам" нужно были лишь указать место и дату доставки. В итоге вместо курьеров к обвиняемым в грабежах, нападениях и иных правонарушениях приезжали стражи порядка.
Похожий прием в восьмой серии девятого сезона "Симпсонов" использовал шеф полиции Виггам, пригласивший преступников на раздачу бесплатных моторных лодок. Среди приглашенных оказался и Гомер Симпсон, уличенный в нарушении правил парковки.
Пришла ли подобная идея в головы британских полицейских самостоятельно или они подсмотрели ее в мультсериале, неизвестно.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.