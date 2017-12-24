Британские полицейские поймали 21 преступника по методу из "Симпсонов"

Правоохранители от имени несуществующей организации разослали по предполагаемым адресам преступников приглашения бесплатно получить рождественский подарок. Для этого "клиентам" нужно были лишь указать место и дату доставки. В итоге вместо курьеров к обвиняемым в грабежах, нападениях и иных правонарушениях приезжали стражи порядка.

Похожий прием в восьмой серии девятого сезона "Симпсонов" использовал шеф полиции Виггам, пригласивший преступников на раздачу бесплатных моторных лодок. Среди приглашенных оказался и Гомер Симпсон, уличенный в нарушении правил парковки.

Пришла ли подобная идея в головы британских полицейских самостоятельно или они подсмотрели ее в мультсериале, неизвестно.