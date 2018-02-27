Британский суд снял режим секретности с бракоразводного процесса Ротенберга

Британский суд снял режим секретности с бракоразводного процесса миллиардера Аркадия Ротенберга с его экс-супругой Натальей, завершившегося в 2016 году.
Английские СМИ получили право писать о судебной тяжбе — такое решение принял Верховный суд Великобритании, отказавшись удовлетворять апелляцию олигарха, пишет The Times.
Запрет на публикацию британскими СМИ сообщений о судебном процессе между Ротенбергом и его бывшей женой Натальей был наложен в 2015 году. Основанием стало то, что материалы об "экстраординарном богатстве" супругов могут подвергнуть их жизни опасности. Сам процесс назывался дело "R v R". СМИ было запрещено писать даже о самом факте проживания Натальи Ротенберг в Великобритании. На российские средства массовые информации запрет не распространялся.
Суд отказался снять режим секретности с процесса даже после его завершения в 2016 году. В The Times сочли, что такое решение суда предоставляет "одному из ближайших соратников Владимира Путина" защиту, которая недоступна "почти никому из британских граждан". Ссылки на то, что сообщения СМИ могут привлечь к экс-супруге Ротенберга внимание преступников, в The Times сочли абсурдными, так как сама женщина регулярно рассказывала о своей жизни в Англии в социальных сетях.
По мнению Адама Волански, представлявшего интересы The Times, такое поведение подчеркивало "абсурдность требований о наложении запрета на разглашение СМИ того факта, что она живет в этой стране". В 2016 году Высокий суд Лондона по иску Times запрет отменил, однако это решение было обжаловано.
"Решение Верховного суда, опубликованное 23 февраля, лишает Ротенбергов права на продолжение попыток сохранить секретность", — говорится в статье британского издания.
Детали финансовых расчетов между бывшими супругами остаются частными. Речь идет в частности об условиях использования их особняков в Суррее стоимостью 35 млн фунтов и лондонской квартиры стоимостью 8 млн фунтов, пишет znak.com.
В ноябре 2017 года Наталья Ротенберг рассказала The Bell детали достигнутого соглашения о разводе. Она согласилась не претендовать на половину совместно нажитого в браке и получить недвижимость и имущество для личного пользования. "Он ни на что не претендовал, отдал все, что мы нажили", — рассказывала она, уточнив, что долей в бизнесе Ротенберга после развода не получила.
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