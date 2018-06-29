"Будем ставить амбициозные задачи": кандидатом в губернаторы от "Единой России" стал Виктор Томенко

— Наша цель, когда мы говорим об опережающем развитии, о прорывах — серьезно превышать темпы, которые показывают другие сибирские регионы и в среднем — РФ. Каждый более широкий шаг в будущее, каждый новый пункт прироста будет плюсом. Мы будем ставить амбициозные цели.

Принимая предложение возглавить регион, я обещал президенту много работать над развитием Алтайского края, быть ответственным, обязательным, квалифицированно управлять регионом. Я сдержу свое обещание.