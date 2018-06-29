"Будем ставить амбициозные задачи": кандидатом в губернаторы от "Единой России" стал Виктор Томенко

28 июня региональное отделение "Единой России" на внеочередной конференции большинством голосов выдвинуло кандидатом в губернаторы Алтайского края Виктора Томенко, временно исполняющего обязанности главы региона.
Выдвижению предшествовало внутрипартийное голосование, обязательное по уставу партии. В нем, помимо Виктора Томенко, приняли участие:
- депутат Госдумы Виктор Зобнев,
- уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Нестеров,
- председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко,
- заместитель председателя АКЗС Сергей Серов.
Дискуссии на самые различные темы прошли на открытых площадках в Благовещенском районе, Рубцовске, Бийске и Барнауле.
По итогам голосования Виктор Томенко набрал подавляющее большинство голосов участников конференции.
Он обозначил приоритетные направления работы. По его словам первые шаги, которые предстоит сделать, уже понятны.
- Работа над повышением благополучия и благосостояния людей, повышение уровня заработных плат в регионе. По мнению Томенко, работа территорий особого социально-экономического развития, реализация инвестпроектов, привлечение средств федерального бюджета — всё должно быть подчинено задаче роста благосостояния граждан.
- Развитие промышленности, которая должна стать локомотивом позитивных преобразований в крае. Сегодня уровень ее развития в Алтайском крае, считает Виктор Томенко, не сопоставим со многими ведущими регионами России и Сибири. Необходимо модернизировать производства, переходить на новый технологический уклад, создавать для предприятий условия для улучшения транспортной, инженерной инфраструктуры.
- Повышение эффективности в аграрной отрасли. Сельхозпроизводители края и сегодня показывают высокие результаты. Но потенциал для дальнейшего совершенствования в отрасли есть. В аграрно-промышленном комплексе необходимо внедрять современные, передовые технологии, компетенции и знания в сфере инновационного развития.
- Сформировать современную среду для жизни в городах и поселках: создать современную инфраструктуру — инженерную и соцальную, привести в порядок объекты ЖКХ, обеспечить удобное и доступное жилье.
Виктор Томенко,
врио губернатора Алтайского края:
— Наша цель, когда мы говорим об опережающем развитии, о прорывах — серьезно превышать темпы, которые показывают другие сибирские регионы и в среднем — РФ. Каждый более широкий шаг в будущее, каждый новый пункт прироста будет плюсом. Мы будем ставить амбициозные цели.
Принимая предложение возглавить регион, я обещал президенту много работать над развитием Алтайского края, быть ответственным, обязательным, квалифицированно управлять регионом. Я сдержу свое обещание.
29 июня Виктор Томенко подал документы в Избирательную комиссию Алтайского края для выдвижения кандидатом в губернаторы. Теперь ему предстоит собрать подписи муниципальных глав и депутатов в свою поддержку.