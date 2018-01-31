Буйволы отбили беззащитного слоненка у львов

Автор видео Джилл Мэтьюз рассказала, что заметила группу львов, затаившихся у водопоя. Когда из кустов показался слоненок и направился к воде, хищники немедленно прыгнули на него. Взрослых слонов, которые могли защитить детеныша, поблизости не оказалось.

Шум привлек буйволов, которые паслись неподалеку. Им не понравилось присутствие львов, и они отогнали их от водопоя. Именно эта сцена попала на видео. "Один за другим львы скрылись, — говорит Мэтьюз. — Маленький слоненок поднялся и бросился бежать что есть сил". Он устремился к паре слонов, которые стояли возле дамбы, пишет Lenta.ru.

Справка

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитают около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.