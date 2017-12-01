Некоторым алтайским потребителям предъявят дополнительные суммы за электроэнергию

Что произошло?

Решение о повышении сбытовой надбавки компании "Алтайэнергосбыт" с 1 июля 2017 года принято в связи с тем, что управление по тарифам не смогло доказать свою правоту в ходе судебных разбирательства с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

О чем судились?

Суд исследовал разногласия между краевым тарифным ведомством и энергосбытовой компанией. Позицию последней поддержала ФАС России.

Энергосбытовая компания полагала, что часть расходов при утверждении надбавки были исключены необоснованно. Компания обратилась в ФАС. Антимонопольщики согласились и издали приказ, по которому ведомство должно было включить эти расходы и пересмотреть размер надбавки.

Управление сочло приказ ФАС незаконным и необоснованным. И в декабре 2016 года обратилось в арбитраж. Суд встал на сторону ФАС в трех инстанциях.

Насколько изменилась надбавка?

Из сообщения

управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов:

Так как управление по тарифам не имеет возможности не исполнять решения ФАС России и судебные решения, 28 ноября состоялось очередное заседание правления управления, на котором внесены изменения в решение № 673 от 22 декабря 2016 года".

Сбытовая надбавка "Алтайэнергосбыту" увеличена на 38% с 1 июля 2017 года. Это следует из решения, принятого управлением Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов №443 от 28 ноября 2017 года. Касается решение категории "прочие потребители".

Насколько увеличится платеж у прочих потребителей?

Доля сбытовой надбавки в конечной цене электроэнергии невелика. В управлении по тарифам рассчитали, что увеличение надбавки приведет к росту оплаты за электроэнергию лишь на 2,3%.

Но этот расчет сделан для той части "прочих потребителей", которые относятся к первой ценовой категории (а всего их шесть), которые получают электричество на низком напряжении и имеют максимальную мощность менее 150 кВт. К ней относится бюджетная сфера, малое предпринимательство, предприятия АПК. У других корректировка может быть иной.

В "Алтайэнергосбыте" пояснили altapress.ru, что стоимость потребленной электроэнергии (мощности) для каждого потребителя рассчитывается индивидуально — исходя из ценовой категории и отнесения потребителя к "тарифной группе", определяемой по максимальной мощности энергопринимающих устройств (менее 150 кВт, 150-670 кВт, 670 кВт-10 МВт и свыше 10МВт).

Кого именно касается изменение?

Как пояснил Роман Манаев, директор компании "Энерго-Эксперт", к категории "прочие потребители электроэнергии" относятся все, кроме населения и приравненных к нему групп потребителей (например, садоводческие и дачные товарищества, гаражные кооперативы и ряд других). Населения изменения не касаются.

Но обратите внимание: другие энергосбытовые компании ("Барнаульская горэлектросеть" и "Алтайкрайэнерго") в ФАС не обращались, пояснили altapress.ru в управлении по тарифам. Поэтому решение распространяется только на "прочих потребителях" "Алтайэнергосбыта".

За какой период будет сделана корректировка?

Решение о об установлении повышенных сбытовых надбавок распространяет свое действие с 1 июля 2017 года, пояснили в управлении по тарифам. В "Алтайэнергосбыте" пояснили, что компания обязана выставить юридическим лицам категории "Прочие потребители" корректирующие счета за июль-октябрь 2017 года. Данные платежные документы будут направлены в адрес потребителей в кратчайшие сроки.