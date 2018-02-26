Непроходимый экзамен: почему я сдавала на права 12 раз, но так и не сдала

Дороги я больше не боюсь. А чего боюсь, так это самого экзамена. У меня есть стойкое ощущение, что люди, его принимающие, заинтересованы в том, чтобы успешный результат был у как можно меньшего количества учеников.

Вот вам цифры человека, сдающего экзамен уже четыре года. По моим наблюдениям, из 25–30 учащихся в Барнауле "город" сдают четверо-пятеро, автодром — тоже очень немногие, в среднем где-то половина группы. Однажды я была свидетельницей такой ситуации: из десяти человек автодром сдала только одна девушка. Причем трое из этих десяти пришли на экзамен уже во второй раз.

Разговоры о покупке прав среди учеников автошкол — вещь обыденная. Эту тему обсуждают перед занятиями и экзаменами. Некоторые откровенно говорят: "Не сдам со второго раза, точно куплю. У меня есть знакомые, которые помогут". Говорят на эту тему и инструкторы — за четыре года у меня их было много. Ценник все называют стабильно один.

Как говорили многие, чтобы сдать "город", нужно заплатить 10 тыс. рублей, и якобы некоторые инструкторы "подталкивают" не экономить на своем спокойствии. Но даже в этом случае "тебе никто ничего не гарантирует".

В силу самой структуры экзамена в городе, он проходит у всех очень индивидуально. Ты можешь попасть на сложный маршрут с нюансами или на простой участок. Экзаменатор может не заметить крупных ошибок, но записывать все мелкие. Или наоборот. Обвинить потом кого-либо в чем-то сложно. Виноват всегда ученик — он не идеален.

Например, на одном из экзаменов я видела, как девушка развернулась со средней полосы, а потом вышла довольная и сказала всем, что сдала. Почему так произошло — неизвестно. Может, этот момент инспектор просто не заметил.

Я обсуждала свою проблему со многими знакомыми. Большинство уверяли меня, что сдали сами. Но спустя время говорили: "Ты все без прав? Если что, у меня есть кое-кто, может помочь..."

Мое вождение далеко от совершенства — это правда. Но кто ездит совсем без ошибок? Некоторые сдавшие экзамен пишут в соцсетях посты о том, что первое время после получения прав выбирали маршруты без поворотов налево и колец — боялись по ним ездить. Так что есть вопросы и к качеству обучения в автошколах. Многие инструкторы просто "отсиживают" свое время и не натаскивают так, чтобы чувствовать себя на дороге в безопасности или хотя бы честно сдать экзамен.

И здесь тем более резонен вопрос: как ученики все же сдают практические экзамены? У своих инструкторов я, естественно, спрашивала: неужели я езжу настолько хуже, чем все остальные? Они, конечно же, отвечали: "Нет, просто экзамен так принимают".

Желание водить машину у меня осталось. Более того, когда действительно стало получаться и чрезмерный страх ушел, я почувствовала удовольствие от процесса. Но от воспоминаний обо всем, что мне пришлось пережить в автошколах и на бесконечных экзаменах, которые заканчивались ничем, меня до сих пор бросает в дрожь. Идти туда снова я пока что не готова. И не знаю, буду ли готова когда-нибудь.