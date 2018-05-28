4 тысячи человек приняли участие в "Дне Ходьбы", который организовала "Мария-Ра"

День Ходьбы на Трассе Здоровья "Мария-Ра". Фото: архив ООО "МАРИЯ-РА". День Ходьбы на Трассе Здоровья "Мария-Ра". Фото: архив ООО "МАРИЯ-РА". День Ходьбы на Трассе Здоровья "Мария-Ра". Фото: архив ООО "МАРИЯ-РА". День Ходьбы на Трассе Здоровья "Мария-Ра". Фото: архив ООО "МАРИЯ-РА". День Ходьбы на Трассе Здоровья "Мария-Ра". Фото: архив ООО "МАРИЯ-РА". День Ходьбы на Трассе Здоровья "Мария-Ра". Фото: архив ООО "МАРИЯ-РА". День Ходьбы на Трассе Здоровья "Мария-Ра". Фото: архив ООО "МАРИЯ-РА". День Ходьбы на Трассе Здоровья "Мария-Ра". Фото: архив ООО "МАРИЯ-РА".

С 10 утра начала работать стартовая площадка на л/б "Динамо" — звучала энергичная музыка, на площадке расположились зоны активности партнеров мероприятия. "Барнаульский пивоваренный завод" с самого утра проводил разные конкурсы для всех желающих — кто-то играл в шашки, кто-то качал мышцы с помощью бутылочек с напитком "АйЧай" вместо гантелей, кто-то участвовал в мини-квесте.

Организаторы постоянно совершенствуют Трассу здоровья — стараются сделать ее еще более удобной и красивой. Перед Днем ходьбы на 1-ом и 5-ом километрах трассы высадили красивые 4-х метровые пихты. К новому году их украсят, чтобы в зимние каникулы лыжники, особенно — самые юные, почувствовали атмосферу праздника. А на День Ходьбы праздничную атмосферу организаторам помогла создать сама природа — буквально за день до мероприятия зацвела черемуха, и на протяжении всей Трассы Здоровья царил сладкий аромат цветущих деревьев.

Отличная почти летняя погода поспособствовала и тому, что горожане пришли на праздник целыми семьями, многие с совсем маленькими детьми, которых везли на колясках или несли на руках. Но большинство маленьких участников праздника все же стремились пройти свои первые километры или хотя бы метры самостоятельно.

На Трассу Здоровья пришли не только барнаульцы, но и гости города — традиционно организованной командой приехали жители поселка Тальменка. Самой многочисленной командой, более 50 человек, отправился покорять трассу Алтайский Государственный Медицинский университет. Партнеры праздника Pepsico и "Алтай Квас" не только предоставили свою продукцию — но и сформировали свои команды. По словам директора компании "Алтай Продукт" (ТМ "Алтай Квас") Анатолия Каныгина, выйти на Трассу его сотрудники захотели сами. "Мы являемся партнерами мероприятия третий год, но командой на Трассу вышли впервые. Нас сегодня 10 человек. Прошли 10 км. Такие праздники нужны, чтобы народ на диване не сидел. Вот сейчас кваску попьем, взбодримся – и по второму кругу!", — пошутил Анатолий.

Организаторы и партнеры праздника позаботились о том, чтобы все, кто пришел на День Ходьбы, могли взбодриться и подкрепиться. Всего за день было съедено 20 000 энергетических и шоколадных батончиков, а также 11 000 блинов от партнеров. Для гостей праздника работали две точки питания – одна на стартовой площадке, другая — на 5-м километре. Жаркая погода сделала свое дело — участники праздника выпили рекордное число стаканчиков с водой, квасом и морсом — 30 000 шт.!

Самой большой интригой мероприятия стал розыгрыш 100 пар отличных карбоновых палочек для скандинавской ходьбы, изготовленных по спец-заказу и брендированных логотипом "Мария-Ра". Всего участвовали в розыгрыше 3200 жетонов. Их выдавали на трассе всем участникам праздника. Палочки разыгрывались только среди присутствующих – поэтому к началу розыгрыша в 15.00 на стартовой площадке собрались все те, кто хотел попытать счастья и получить призы. Розыгрыш длился более полутора часов. Номера первых победителей из лототрона доверили вытянуть директору компании "Мария-Ра" Александру Федоровичу Ракшину. Одной из первых выиграла приз и пенсионерка Любовь, которая пришла на праздник и преодолела 10 км с мужем и 8-летним внуком Романом. Каждый победитель вытаскивал из лототрона следующий жетон с номером нового счастливчика. Выигрывали палочки и взрослые, и ребятишки, которые вместе со старшими прошли свои километры по Трассе Здоровья. Дополнительно каждый победитель получил по блоку батончиков и семечек от ТМ "Алтайский лен".

Александр Ракшин со сцены поблагодарил всех, кто пришел на День Ходьбы, пожелал здоровья, многих километров! Самое главное, что год от года количество участников спортивных праздников на Трассе Здоровья "Мария-Ра" неуклонно растет. Это значит, что приходит понимание о том, что необходимо жить в движении, больше гулять на свежем воздухе, заниматься спортом и правильно питаться.